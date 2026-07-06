Coinciden con el incendio de vegetación desde el viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona), que concentra 40 dotaciones y 180 efectivos

Refuerzan con medios aéreos la lucha contra las llamas en el incendio forestal de Soneja, en Castellón

Compartir







Los Bomberos de la Generalitat se enfrentan a tres incendios forestales simultáneos e "importantes", en concreto en Sentmenat (Barcelona); en la comarca barcelonesa de Anoia, donde Protección Civil ha pedido el confinamiento de 4.300 personas; y en Artesa de Segre (Lleida).

Con el gran incendio del Empordà estabilizado pero aún sin controlar, que desde el viernes ha afectado a unas 2.200 hectáreas, los bomberos están desplegados este lunes en tres "importantes" incendios forestales: en Sentmenat -donde se han tenido que confinar siete urbanizaciones y núcleos diseminados-, entre Carme y La Pobla de Claramunt -en la comarca de Anoia- y en Artesa de Segre -con cinco municipios y núcleos confinados-.

PUEDE INTERESARTE Confinada una residencia de mayores por el humo de un incendio forestal declarado en Urda, en Toledo

Debido a la evolución del incendio de Sentmenat, que avanza sin control lanzando focos secundarios, Protección Civil ha enviado a las 16:00 horas una Es-Alert a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de la población de las urbanizaciones El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montjamor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Nord de Castellar del Vallès y Can Vinyals.

PUEDE INTERESARTE Desalojados dos hoteles y varias casas por el incendio forestal de Grazalema, Cádiz

En su mensaje de alerta, Protección Civil pide a los vecinos de estas urbanizaciones y núcleos diseminados que cierren puertas y ventanas, que no salgan a la calle y que sigan las indicaciones de las autoridades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los Bomberos han desplegado 52 vehículos y doce medios aéreos para luchar contra este incendio, que se ha iniciado al norte del polígono industrial Mas d'en Cisa y que en su carrera inicial, cuando ha cogido inercia, ha llegado a los 850 metros por segundo.

Según han informado los Bomberos, a las 14:21 horas han recibido, a través del teléfono de emergencias 112, el aviso de este incendio, que ha quemado un campo de cultivo y ha avanzado por zona forestal.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los Bomberos dan prioridad al flanco izquierdo del incendio, que está actuando como motor y ha lanzado varios focos secundarios. Según datos provisionales de los Agentes Rurales, el incendio ha afectado ya una superficie de unas 35 hectáreas de terreno, en su mayoría forestal.

Los incendios de Artesa de Segre y la Anoia

Los Bomberos también han activado a 25 medios terrestres y cuatro aéreos para intentar apagar un incendio que desde las 16:23 horas afecta una zona forestal de Artesa de Segre, en Lleida, donde el fuego ha creado varios focos secundarios.

Paralelamente, se han activado 23 dotaciones terrestres y tres aéreas para luchar contra un incendio forestal que se ha iniciado hacia las 16:27 horas entre las poblaciones de Carme y La Pobla de Claramunt, en la comarca barcelonesa de la Anoia.

Protección Civil ha pedido el confinamiento de unas 4.300 personas. A las 17:55 horas, ha enviado una Es-Alert para confinar a los vecinos de los municipios y núcleos de La Pobla de Claramunt -la zona sureste-, urbanización Les Garrigues, la Torre de Claramunt y la zona oeste del núcleo de Capellades.

Estos incendios se han declarado en plena ola de calor, que en los próximos días disparará los termómetros hasta los 42 grados en algunos puntos. Los Agentes Rurales han activado hoy el nivel 4 del Plan Alfa por peligro "extremo" de incendio en 45 municipios de nueve comarcas catalanas y el nivel 3 en 385 municipios. Además, han restringido los accesos a Les Gavarres, la Ribera Salda y la Baronía de Rialb.

Ante el peligro de incendio, la Generalitat ha suspendido todas las autorizaciones de actividades de riesgo en terrenos forestales y a menos de 400 metros, y ha prohibido o limitado las actividades de ocio y deportivas en el bosque, como los campamentos de verano, así como obras en las carreteras.