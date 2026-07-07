Agentes de paisano sorprendieron al sospechoso cuando, presuntamente, intentaba repetir el mismo modus operandi denunciado por varias peregrinas

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La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Hondarribia a un hombre de 76 años como presunto autor de varios abusos sexuales cometidos contra mujeres que realizaban el Camino de Santiago. Según la investigación, el arrestado abordaba a las peregrinas, entablaba conversación con ellas y después les daba besos y abrazos sin su consentimiento.

El Departamento de Seguridad ha informado de que la investigación se inició la pasada semana, cuando una peregrina extranjera denunció haber sido víctima de un abuso mientras recorría el Camino del Norte.

Según relató, un hombre se cruzó con ella en una zona rural, comenzó a conversar y, acto seguido, la besó repetidamente sin su consentimiento, hasta que la mujer consiguió zafarse y continuar su camino.

Al menos ocho mujeres habrían sufrido hechos similares

Las pesquisas de la Ertzaintza permitieron determinar que, desde el pasado mes de junio, al menos otras siete mujeres podrían haber sido víctimas de hechos similares en la misma zona.

En todos los casos, las afectadas eran peregrinas extranjeras que caminaban solas por Hondarribia, y el supuesto autor respondía a una descripción física coincidente. Ante la reiteración de los hechos, agentes de paisano establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona.

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Durante el operativo localizaron al sospechoso y comprobaron que intentaba reproducir el mismo comportamiento denunciado por las víctimas, por lo que procedieron a su detención. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación y continúa realizando gestiones para identificar a otras posibles víctimas que pudieran haber sufrido hechos similares en fechas anteriores.