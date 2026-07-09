Asun Chamoso 09 JUL 2026 - 14:22h.

Las luces de autor llegarán a la Rambla Prim y también al paseo Maragall

Cuenta con un presupuesto de 4,6 millones de euros, el 65% financiado con la tasa turística

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BarcelonaBarcelona acaba de batir su récord de temperatura en la historia, al rozar los 41 grados. El Observatori Fabra registró 40,9 ºC, una cifra oficial nunca vista en 112 años de la serie histórica. En plena ola de calor, llegan los detalles del festival de luces de Navidad. Una edición que va a contar con más emplazamientos, más iluminación de autor, más colaboraciones y en la que vuelven las figuras de los 'galets'. Serán 130 kilómetros de calles iluminadas, con un presupuesto de 4,6 millones de euros, el 65% financiado con la tasa turística.

"Barcelona Llums de Nadal" vuelve a apostar por la iluminación con personalidad propia y la creatividad con diseños de autor para reforzar la identidad visual propia de Barcelona y así impulsar el talento local. Un festival orientado "a la activación económica, territorial y cultural, a la vez que hace valer y reconocer el talento en el diseño del pasado y, apuesta por el presente y el futuro; y con una vocación de liderar el modelo europeo de Navidad urbana. La ciudad reafirma así su modelo navideño en el año en que Barcelona es capital europea del Comercio Local y capital europea de Navidad 2026", señala el Ayuntamiento de Barcelona.

Así, la iluminación de autor va a llegar más allá del centro de Barcelona. El año pasado llegó a la Via Laietana (diseñada por Ester Pujol & Marta Cerdà), la plaza de Catalunya (una propuesta de ARTEC Light Studio), la calle Aragó (diseño de SMLXL); la Gran Vía de las Corts Catalanas (diseño de APO) y el paseo de Sant Joan (una propuesta de Brosmind).

Esta Navidad, las luces con sello propio se estrenarán en dos ubicaciones: en la Rambla Prim y el paseo Maragall, con propuestas de Hey Studio, en la avenida del distrito de Sant Martí, y de Jordi Canudes & Ingrid Picanyol, en el paseo de Horta-Guinardó y Sant Andreu. Unas propuestas surgidas del concurso creativo convocado conjuntamente con ADI-FAD (Asociación de Diseño Industrial).

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En cambio, otra figura volverá a ser protagonista en la iluminación navideña. Se ha apostado por recuperar el patrimonio creativo lumínico con la vuelta del 'Galet', diseñado por Ramon Bigas, figura clave del diseño industrial catalán, que se ubicará en trece mercados de la ciudad y en la plaza de Sant Miquel, junto al Ayuntamiento de Barcelona.

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Colaboraciones

También se estrena la iluminación colaborativa con escuelas, con un proyecto que prevé la proyección de dibujos navideños del alumnado de primaria y secundaria del distrito en el espacio público del Mercat de la Marina. Se trata de una prueba piloto en este barrio del distrito de Sants-Montjuïc, donde participarán 97 alumnos de las escuelas de la Escuela CEE Guru, la Escola Pràctiques, la FEP Sant Medir y el Institut Consell de Cent.

Estas Navidades volverán a organizarse itinerarios temáticos de luces en los diez distritos de Barcelona, con rutas de los comercios emblemáticos, por las fuentes iluminadas, los ejes comerciales, las propuestas de autor y los escaparates creados por escuelas de diseño.

También se mantiene y se amplía la iluminación de fachadas de los mercados municipales. Este año se incorporarán el mercado de la Abaceria y el de Montserrat, que acaban de renovarse. Estos se suman a los mercados del Clot y del Vall d'Hebron.

Las calles como la Ronda Sant Pere, Balmes, plaza Urquinaona, la Rambla, y la avenida del Paral·lel, contarán por primera vez con la totalidad de la vía iluminada. Todas las fuentes ornamentales tendrán diseños de luces especiales como las de la plaza de la Mercè, la plaza Karl Marx, el lago de la Nova Icària, la plaza Francesc Macià, la plaza Verda de la Prosperidad, Can Mantega, o la Cascada de la Ciutadella, entre otras.

Espacios con obras

En los espacios afectados por obras de larga duración, que son una veintena de espacios públicos y tramos de calles de diferentes barrios, se instalarán 255 arcadas de luces y 272 figuras en los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó y Sant Andreu.

Y priorizando las ubicaciones menos céntricas, tiene continuidad la colocación de unos tótems o estructuras de luces, que tendrán forma de motivos navideños. Habrá 26 puntos repartidos por diferentes espacios de la ciudad. Con el mismo objetivo, también se iluminan las fachadas de diez edificios singulares, como el centro cívico Sagrada Familia, la Casa del Reloj, la Masía de Can Valent así como las fachadas de las sedes de los diez distritos de Barcelona.