El SEM también ha trasladado a un centro hospitalario a otras cinco personas heridas en el incendio, aunque en su caso en estado menos grave

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Una mujer de unos 60 años ha muerto y otras cinco personas han resultado heridas, ninguna de ellas de gravedad, en el incendio de un piso esta pasada madrugada en el distrito del Eixample de Barcelona.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, los Bomberos han recibido poco después de las cuatro de la madrugada el aviso por este incendio, en un piso de la cuarta planta del número 102 de la calle Comte d'Urgell, que se ha originado por motivos que investigan los Mossos d'Esquadra.

Cuando los efectivos sanitarios de los Bomberos de Barcelona y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han llegado al lugar han atendido a la víctima, una mujer de unos 60 años, aunque no le han podido reanimar.

El SEM también ha trasladado a un centro hospitalario a otras cinco personas heridas en el incendio, aunque en su caso en estado menos grave.