Finaliza la alerta por el escape de un producto químico en la estación de Llagosta

El escape de monometilamina en un contenedor de mercancías obligó a activar el Plaseqcat, e interrumpir la circulación ferroviaria

Los gemelos de 11 años hallados muertos en el río Ter en Manlleu salieron a jugar al fútbol y no sabían nadar

Compartir







Los servicios de emergencias han cerrado la prealerta activada este miércoles por el escape de un producto químico considerado "materia peligrosa" de un contenedor de mercancías en la estación de tren de la Llagosta (Barcelona), que ha obligado a confinar preventivamente a 33 trabajadores.

Al tratarse de una sustancia catalogada como materia peligrosa, la Generalitat de Catalunya activó el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (Plaseqcat) para coordinar la actuación de los distintos servicios de emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

Protección Civil ha informado de que los efectivos ya se han retirado del lugar y que la fuga ha sido muy pequeña, hasta el punto de que, en contra de lo que se pensaba en un principio, ninguna persona ha resultado afectada.

El escape se produjo en un contenedor de mercancías estacionado en la parada de tren que contenía monometilamina, un líquido transparente usado para la fabricación de pesticidas, fármacos o disolventes, entre otros, por lo que se la Generalitat ha activado el Plaseqcat.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El incidente se produjo en un contenedor de mercancías estacionado en la terminal ferroviaria, donde se detectó un escape en un tubo exterior del depósito. Como medida de precaución, las autoridades activaron el protocolo de emergencias y restringieron el acceso a la zona mientras se desarrollaban las labores para controlar la fuga.

Los Bomberos lograron taponar el escape

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso alrededor de las 12:30 horas y movilizaron siete dotaciones hasta el lugar. Según ha informado el cuerpo de emergencias, la fuga se localizó en un tubo exterior de un contenedor con capacidad para 23.000 litros, cuyos equipos de intervención consiguieron taponar para evitar que continuara el escape del producto químico. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) desplazó dos ambulancias hasta la estación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Afectaciones al servicio ferroviario

La incidencia también obligó a interrumpir la circulación de los trenes de las líneas R2 Nord y R11 de Rodalies entre las estaciones de Montcada i Reixac y Mollet del Vallès.

Para minimizar el impacto sobre los viajeros, Protección Civil habilitó un servicio alternativo de transporte por carretera mientras se resolvía la emergencia. Según ha informado Protección Civil, el producto implicado en la fuga es monometilamina, un líquido transparente empleado habitualmente en la fabricación de pesticidas, productos farmacéuticos, disolventes y otros compuestos químicos.