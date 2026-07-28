Asun Chamoso 28 JUL 2026 - 07:30h.

El dispositivo se ha colocado en la playa de la Arrabassada, en Tarragona, y también en la playa de Cunit

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TarragonaEn la playa de la Arrabassada, en Tarragona, se acaba de estrenar un dispositivo de ayuda al baño que incorpora un sistema acústico para fomentar la autonomía de las personas ciegas o con discapacidad visual en el mar. "Con la instalación, hacemos la playa más accesible para las personas con dificultades de visión. Esta iniciativa se suma a las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo este año en materia de accesibilidad, como la instalación de baños y rampas adaptadas en todas las playas de la ciudad, así como a otras medidas que venimos ofreciendo desde hace años, como las sillas o las muletas anfibias para facilitar el baño a las personas con movilidad reducida", explica el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro.

El sistema Audioplaya es un dispositivo acústico de ayuda al baño especialmente diseñado para personas con discapacidad visual. Su objetivo es que los usuarios puedan bañarse de forma autónoma en el mar y, para conseguirlo, el sistema les informa en todo momento de su posición con respecto a la profundidad y la distancia hasta la orilla.

Cuando la persona usuaria llega a la playa, encuentra un tótem de recepción que le da la bienvenida, que se activa mediante el sistema de avisos del bastón guía. La persona ciega o con discapacidad visual sigue la pasarela hasta la caseta de la Cruz Roja, donde le entregan una pulsera con tres botones. "Uno para entrar y salir del agua, otro para orientarse dentro del mar y otro de emergencia. Podría apretar el botón que está conectado a una baliza que tiene el socorrista para atenderlo inmediatamente", explica Agustí Sánchez, gerente de la empresa SeaLand, impulsora de estos dispositivos. De esta forma, los usuarios pueden bañarse en la playa sin la necesidad de un acompañante.

Mensaje acústico y balizas

Después, se dirige hasta el siguiente tótem, situado más cerca de la orilla, que emite un mensaje acústico informándole sobre la disposición de las boyas en el mar. En ese punto la persona usuaria puede dejar el bastón y adentrarse en el mar.

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Una vez en el agua, encuentra una cuerda con diferentes balizas que le sirven como puntos de referencia para saber en todo momento en qué lugar de la zona de baño se encuentra y a qué distancia está de la orilla. Cuando pulsa el botón de activación de la pulsera, cada una de las balizas emite un mensaje sonoro que informa del número de la baliza y de la distancia hasta la orilla. Durante el tiempo del baño, el equipo de socorrismo supervisa desde la playa.

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Según la técnica de rehabilitación de la ONCE, Rocío Calcerrada, la organización informará y formará a sus usuarios sobre este servicio. "Es verdad que las personas con discapacidad visual tienen mucha dificultad para venir solas a la playa, aunque vengan acompañadas. Al meterse en el mar, no tienen una referencia. Al salir solas sí es complicado para ubicar incluso dónde han dejado las cosas. Este sistema les viene bien para ser lo más autónomas posible, que es el objetivo de la accesibilidad".

Esta es la primera temporada de baño en la que la ciudad de Tarragona incorpora este dispositivo. Un servicio que es gratuito y no requiere reserva previa. Está disponible todos los días de diez de la mañana a las ocho de la tarde hasta el 15 de septiembre.

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Además de Tarragona, la playa de Cunit también ha incorporado este sistema para hacer las playas más accesibles, que puede extenderse a otros lugares de la costa catalana.

En otras playas de España como Fuengirola (Málaga), Ibiza, Granada y Valencia también está instalado.