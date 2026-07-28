Liberan a una pareja tras ser retenidas y amenazadas con armas blancas durante 12 horas en una casa de Logroño

El dispositivo policial detuvo al asaltante cuando trataba de escapar tras caer al patio interior del edificio

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LogroñoLa Policía Nacional ha detenido en Logroño a un varón como presunto autor de los delitos de detención ilegal, robo con violencia y allanamiento de morada, y ha liberado a un hombre y una mujer que permanecieron retenidos contra su voluntad durante casi 12 horas en una vivienda del centro de la ciudad y bajo la amenaza con armas blancas.

La intervención se produjo este lunes, cuando familiares de las víctimas acudieron a la Policía Nacional tras observar varias publicaciones de carácter amenazante realizadas desde una red social vinculada a una de ellas, donde, en un vídeo, se escuchaba a un hombre que profería amenazas.

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El primer contacto con el atrincherado

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en una nota, ha añadido este martes que los agentes identificaron a las víctimas y localizaron el domicilio, cuya entrada era compleja al ser un altillo habilitado como vivienda y cuyo único acceso era por una trampilla situada en el techo de la planta inferior y una estrecha escalera de madera.

Los agentes iniciaron un primer contacto con el atrincherado, que presuntamente esgrimía dos cuchillos y quien había mantenido una relación de amistad con una de las víctimas en el pasado; y después, el negociador de la Policía Nacional asumió las conversaciones.

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Dos horas de negociación

El detenido, durante cerca de dos horas de negociación, se negó a abandonar la vivienda o permitir la salida de las dos personas retenidas, aunque el negociador comprobó que ambas estaban vivas, persuadió al autor para que no les causara daño y mantuvo la situación bajo control.

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La situación dio un giro cuando una de las personas retenidas desplazó parcialmente los muebles que bloqueaban la puerta de acceso y la otra cerró la puerta del lavabo unos instantes en los que el autor estaba en su interior.

En ese momento, el negociador y varios agentes accedieron al interior de la vivienda, de la que el sospechoso huyó por una pequeña ventana y descendió por la fachada del edificio.

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El dispositivo policial establecido alrededor del inmueble, apoyado por drones, detectó el intento de fuga y detuvo al hombre cuando trataba de escapar tras caer al patio interior del edificio.

La investigación ha determinado que las víctimas permanecieron retenidas entre las 3:30 y las 15:00 horas bajo amenazas con armas blancas y sin posibilidad de abandonar la vivienda.

Durante ese tiempo, el presunto autor se apoderó de dinero en efectivo y de los teléfonos móviles de ambas víctimas, con los que realizó diversas grabaciones; contactó con familiares para amenazarlos y hacerles creer que los retenidos no saldrían con vida y bloqueó la puerta de acceso a la vivienda.

La investigación sigue abierta y, por ahora, se desconocen las causas del suceso. Las víctimas fueron trasladadas al hospital con síntomas de una crisis de ansiedad.