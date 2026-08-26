El municipio de Roda de Berà, Tarragona, rinde homenaje a la madre y la hija muertas tras caerles un muro por las fuertes lluvias

Mueren madre e hija que estaban en estado crítico al caerles un muro encima en Roda de Berà, en Tarragona

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Roda de BeràUn centenar de personas ha guardado este miércoles por la tarde un emotivo minuto de silencio en memoria de la mujer y su hija fallecidas hoy tras no superar las heridas que les provocó la caída de un muro por las fuertes lluvias de la madrugada del pasado sábado en Roda de Berà (Tarragona).

Vecinos y representantes municipales, encabezados por el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y el alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, se han dado cita en la plaza del Ayuntamiento a las 19.00 horas.

El homenaje a las víctimas

El consistorio ha decretado dos días de luto, este miércoles y el jueves, y las banderas ondean a media asta. El minuto de silencio ha finalizado con un sentido aplauso.

Virgili ha expresado la consternación de Roda de Berà por la muerte de estas dos mujeres, "que no eran vecinas del municipio y tenían su primera residencia en Badalona".

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El suceso tuvo lugar en la zona del mercadillo instalado cada verano cerca del puerto deportivo. Las dos víctimas estaban descansando en su puesto de venta cuando, sobre las dos de la madrugada, el muro de una finca privada les cayó encima. También resultó herido un familiar, que ya ha sido dado de alta.

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Las dos mujeres fueron rescatadas por los Bomberos de la Generalitat y trasladadas en estado crítico al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde finalmente han fallecido.

"Es un día de duelo en el que el pueblo de Roda de Berà ha mostrado su solidaridad", ha señalado el conseller Duch, que está muy vinculado al municipio, ya que dispone de una segunda residencia.

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha trasladado el pésame a la familia y amigos de las dos mujeres, así como su apoyo en "estos momentos tan dolorosos".

Las consecuencias de las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias registradas la madrugada del sábado en Roda de Berà anegaron calles, causaron la caída de árboles y obligaron a desalojar a centenares de personas de un campin situado cerca del paseo marítimo. El agua entró en algunas casas, dañó vehículos, mobiliario urbano e incluso un chiringuito en la playa.

Pese a la virulencia del temporal, Protección Civil no envió un mensaje ES-Alert a la ciudadanía porque asegura que no tenía previsión de un episodio tan intenso.