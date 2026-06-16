Muchos de los testigos siguen impactados tras ser sorprendidos por la terrible imagen del asesinato de Vicent

El hombre acusado de matar al logopeda de su hijo tras sospechar que abusaba de él: "O me enseñas las cámaras o te mato"

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Con las manos todavía llenas de sangre el joven de 24 años se presentó en la comisaría reconociendo que acababa de matar al logopeda que trataba a su hijo de dos años en el barrio de Marxalenes, Valencia, porque, según confesó a los agentes, cuando fue a recoger al pequeño le encontró en una situación que interpretó como si estuviese sufriendo abusos.

Tras la confesión, los agentes acudieron al establecimiento donde se produjeron los hechos y encontraron la peor de las escenas. Al lado del cuerpo de la víctima estaba una mujer, familiar de la víctima, que lloraba desconsoladamente mientras se tapaba la cara y se llevaba las manos a la cabeza sin creer lo que acababa de pasar. Con ella estaban varios agentes que trataban de tranquilizarla debido al estado de nervios que presentaba al ver la terrible escena del cuerpo de su ser querido tendido en el suelo.

La supuesta escena de abusos que vio el presunto autor del crimen

Algunos clientes de la clínica han confirmado que el supuesto autor del crimen consiguió que nadie acudiese al establecimiento, según cuenta la madre de otro de los menores que acuden a la consulta: “En vez de abrir Vicent abrió la puerta con cara de enfado y dijo que Vicent no estaba y cerró”.

Vicente es el logopeda que fue asesinado a manos de uno de los padres de los menores que trataba. Tenía 32 años y fue degollado con una navaja de 15 centímetros en la propia consulta por un joven de 24 años que, según confirmó a los agentes, llegó antes de tiempo a recoger a su hijo de dos años y “se encontró al niño sin pantalones y sin pañal”, relata al equipo de Informativos Telecinco una de las testigos del crimen.

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El supuesto asesino, le exigió que le enseñase las cámaras de seguridad y poco después le acabó degollando al interpretar que había abusado sexualmente del menor y aunque la imagen que describe el joven resulta extraña de creer, también lo es para otros clientes de Vicent, que han confirmado que no vieron indicios extraños por parte de él.