Redacción Cataluña 15 SEP 2026 - 12:24h.

A pesar de que la familia ha cedido a su favor, Francesc ha sido ingresado por intento de suicidio

La Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat autorizó la eutanasia en agosto de 2024, pero el recurso presentado por su padre paralizó el proceso durante más de dos años

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BarcelonaFrancesc Augé, de 56 años y vecino de Vallirana, permanece ingresado tras haber intentado quitarse la vida en su domicilio de madrugada. El catalán acumula graves secuelas de habla y movilidad derivadas de varios ictus e infartos sufridos desde 2020. Aunque la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat de Catalunya aprobó formalmente su solicitud de muerte digna en agosto de 2024, se paralizó debido al recurso impuesto por su padre, que se negaba a firmar en su favor.

La aceptación de la familia

La oposición del padre llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, órgano que el pasado mes de mayo obligó a los familiares avalar este tipo de sentencias. Por otro lado, el Alto Tribunal reclamó reformas normativas para acortar la tramitación de estos recursos y evitar este tipo de circunstancias. Pese a que el padre y la tía del solicitante quitaron el recurso este verano al constatar el deterioro irreversible del enfermo, la causa de Barcelona no había reactivado todavía el expediente.

Tras ser localizado con un cuadro de intoxicación por ingesta de medicamentos junto a una nota explicativa a la justicia, los servicios de emergencia trasladaron al paciente para su atención médica, procediéndose posteriormente a su derivación a un centro de internamiento psiquiátrico siguiendo los protocolos sanitarios. Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat confirman que la autorización médica para la muerte asistida continúa vigente desde 2024, a la espera de que la jurisdicción formalice la retirada de la acusación particular y permita la ejecución del procedimiento.

Aunque la familia decidió finalmente retirarse del proceso judicial este verano, la justicia todavía no ha reactivado la muerte asistida de Augé, lo que le ha llevado este fin de semana a intentar suicidarse, según ha avanzado la cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

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Caso paralelo al de Noelia Castillo

El caso de este hombre discurrió en paralelo en los juzgados catalanes al de Noelia, la joven afectada por una paraplejia cuyo padre también logró paralizar in extremis su muerte asistida, aunque finalmente la justicia autorizó que se le aplicara la eutanasia. Fuentes de la consellería de Sanidad insisten en que la eutanasia de Augé está autorizada por la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat desde agosto de 2024.

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A raíz de este caso, el Tribunal Supremo reconoció por unanimidad el pasado mes de mayo que una persona está legitimada para recurrir ante la Justicia la concesión de la eutanasia de un tercero si tiene una "vinculación particularmente estrecha" con el solicitante de la muerte asistida. De esta manera, el Supremo avalaba que el padre de Augé, mayor de edad y con plenas capacidades, impugnase la muerte asistida que se le concedió a su hijo.

Sin embargo, el alto tribunal pidió también un cambio legislativo que recorte los plazos de los procedimientos judiciales sobre la eutanasia para agilizar estos recursos y que el retraso en estos procedimientos no suponga un factor añadido de sufrimiento a la persona solicitante, como el caso de Augé, cuya eutanasia lleva paralizada dos años.