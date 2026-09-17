Iria Sebastià Barcelona, 17 SEP 2026 - 04:30h.

La pieza inédita se presentará al público a finales de octubre en Barcelona con motivo de los cien años de la galería Artur Ramon Art, antes de su exhibición en el Museo del Prado

Encuentra bajo la firma de su cuñado Bayeu un nuevo cuadro de Goya: "El milagro de la aparición de la eucaristía a san Pascual Bailón"

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Un lienzo inédito de Francisco de Goya que se escondía bajo la firma de su cuñado Bayeu, ha sido decubierto por un galerista catalán. En una subasta celebrada en Madrid en 2018, el barcelonés Artur Ramon acudió a la puja sin la intención inicial de adquirir la pieza, un óleo sobre lienzo de 51,5 x 38,5 centímetros atribuido en ese momento a Francisco Bayeu, pintor de cámara de la Corte y cuñado del genio de Fuendetodos (casado con su hermana Josefa Bayeu). "Iba a por otras cosas, no iba a por este cuadro; lo vi y sí que es verdad que me sorprendió por la calidad que tenía", explica Artur Ramon, quien decidió adjudicárselo reconociendo su gusto por la pintura española del siglo XVIII.

La reevaluación de la obra se produjo durante el confinamiento de 2020, cuando el galerista pudo estudiar la pieza con detenimiento. "Empecé a ver que podía ser mejor, es decir, que tenía unas características estilísticas y de factura, de calidad, que me parecía que podían estar próximas a Goya", explica. Tras un análisis técnico e histórico respaldado por el Museo del Prado y por especialistas de la talla de Manuela Mena, la comunidad académica confirmó por unanimidad la autoría del maestro aragonés. "La atribución es diáfana, lo que es rarísimo", celebra el galerista, destacando la dificultad de alcanzar un consenso tan rotundo en el mercado del arte.

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Una pareja pictórica

El lienzo, titulado "El milagro de la aparición de la eucaristía a san Pascual Bailón", forma parte de una serie de obras de devoción privada ejecutadas por Goya en la década de 1780 tras su formación en Roma. La pieza representa a Pascual Bailón, fraile franciscano de origen aragonés conocido por su devoción eucarística. Durante la misma operación de adquisición, otro anticuario madrileño trató de competir y disimular y acabó siendo socio en la puja, ambos se dieron cuenta del valor añadido del cuadro. Ambos lienzos han sido declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) para garantizar su permanencia en el patrimonio nacional.

Una exposición a la altura

El descubrimiento coincide con el centenario de la firma Artur Ramon Art, fundada en 1926 y consolidada tras cinco generaciones. La galería inaugurará el próximo 27 de octubre una muestra en Barcelona donde la pintura se exhibirá en primicia junto a piezas de Picasso, Zurbarán, Ribera o Barceló, previo a su cesión para la gran exposición que el Museo del Prado prepara para el bicentenario de la muerte de Goya en 2028.

El galerista valora el impacto del hallazgo admitiendo que "estos descubrimientos de pintura, lo que se llaman los sleepers (durmientes), gustan mucho al público en general", lo que contribuye a mantener el proyecto de su galería. Sobre la rutina previa a descubrimientos de estas características, Ramon subraya la importancia de seguir formándose y advierte que a pesar de su experiencia, han habido muchos errores antes de encontrar el Goya: "El primero que lo tiene que ver soy yo; los ojos se han educado tras cuarenta años mirando cuadros" pero admite: "Encontrar obras como esta da sentido a mi trabajo; descubrir un Goya es algo que pasa una vez en la vida".