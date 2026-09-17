50.000 euros al día: así es uno de los máximos yates de lujo que ha atracado en Tarragona

Iria Sebastià Barcelona, 17 SEP 2026 - 07:30h.

El megayate de lujo que ha estado en el Gran Premio de F1 de Mónaco, busca nuevos dueños por 50.000 al día

El yate de 50 metros de eslora cuenta con cinco bares, cine panorámico y capacidad para acoger eventos de más de cien personas

Compartir







Operado bajo la bandera de Malta, el Eternal Spark llega a los muelles de Port Tarraco, Tarragona, conocido por hospedar a la alta sociedad con 50 metros de eslora, ha sido creado para funcionar como un club flotante. Con capacidad para alojar a 12 huéspedes en seis camarotes y una tripulación fija de nueve personas, sus instalaciones están pensadas para el entretenimiento: dispone de cinco bares, jacuzzi, club de playa con sauna y un salón panorámico adaptable como sala de cine con pantalla de 92 pulgadas, además de equipamiento para deportes náuticos.

Un mercado exclusivo

El diseño de la embarcación ha sido premiada en sus dos años de navío. Entre los premios obtenidos destacan el galardón a la mejor Master Cabin por su suite principal en los International Yacht & Aviation Awards de 2025, así como el reconocimiento a Mejor Yate de más de 40 metros en los Design et al Elite Awards. Su itinerario a lo largo de la temporada de verano ha incluido Niza, Saint-Tropez, Cannes, Nápoles o Ibiza, sirviendo además de plataforma para presenciar grandes eventos como el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco o el eclipse solar del pasado 12 de agosto.

Contar con los servicios del barco durante el mes de septiembre llega a costar 349.800 euros a la semana, 50.000 euros diarios, que aumenta en los meses de verano. El megayate permanecerá amarrado en las en Tarragona a la espera de sus próximos dueños.