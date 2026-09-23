La explosión de un depósito de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, en Girona, ha dejado herido crítico a un hombre de 47 años

Los Bombers de la Generalitat han realizado una revisión del interior de la finca para garantizar que no quedara nadie dentro y "tan sólo" había un perro, que ha sido rescatado sano y salvo

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GironaUn hombre ha resultado herido crítico tras explotar un depósito de gas en un hotel de Vilanova de la Muga (Girona) este miércoles sobre las 2.18 horas. Nueve dotaciones terrestres de los Bombers se han desplazado hasta el lugar y la explosión ha afectado a un depósito de gas ubicado en el exterior del hotel, habilitado en una masía, informan los Bombers en un comunicado este miércoles.

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A su llegada, los Bombers han hecho el salvamento de las dos personas afectadas: un hombre de 47 años, que según el SEM es herido crítico y ha sido trasladado a Vall d'Hebron de Barcelona, y un segundo hombre, de 74 años, que ha sido evacuado en estado leve al Hospital Trueta de Girona.

Un perro, rescatado "sano y salvo" en el operativo

En paralelo, los Bombers de la Generalitat han realizado una revisión del interior de la finca para garantizar que no quedara nadie dentro y "tan sólo" había un perro, que ha sido rescatado sano y salvo.

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También han llevado a cabo la extinción del fuego, que ha afectado a varias estancias del hotel, y han ventilado la zona de la planta baja, en la que se había acumulado una bolsa de gas.

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Una vez apagado el fuego, sobre las 3 horas de la madrugada, los Bombers han hecho revisión de la estructura del edificio con el apoyo de la unidad de drones del Cuerpo.

En el lugar sólo queda una dotación de los Bombers, remojando la zona y técnicos de la compañía del gas también operan en el área afectada para garantizar la seguridad de la instalación.