Europa Press 07 SEP 2026 - 11:45h.

Los fuegos artificiales, almacenados cerca de la iglesia de Santa María Canchesdá, estaban reservados para la celebración de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz

Debido a la explosión, el techo de la habitación donde estaba guardado el material se hundió y aplastó a las personas que estaban en el lugar

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Al menos diez personas han perdido la vida y otras 64 han resultado heridas este sábado tras una explosión de artefactos de pirotecnia en el poblado de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, en el estado de México, tal y como han confirmado las autoridades del país. Los fuegos artificiales estaban reservados para la celebración de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz.

De acuerdo con la última actualización, recogida por el diario 'La Jornada', los fuegos artificiales estaban almacenados en un espacio cercano a la iglesia de Santa María Canchesdá, la cual ha quedado completamente destruida, de acuerdo con el director de Protección Civil del estado, Adrián Hernández Romero.

Según muestran los vídeos difundidos en redes sociales, el techo de la habitación se hundió y aplastó a las personas que estaban en el lugar de los hechos. Ocho murieron allí mismo y, posteriormente, dos más lo han hecho en el Hospital General de Atlacomulco.

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La Gobernadora Constitucional del Estado de México, Delfina Gómez, ha expresado sus condolencias a través de redes sociales: "Les acompaño con profundo respeto y afecto en estos momentos de dolor", ha apuntado.

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Dos sacerdotes han resultado heridos tras la explosión

Protección Civil del estado de México ha informado del envío de personal al lugar de los hechos, tanto de la zona como de las cercanas localidades de Atlacomulco, Acambay y El Oro, concretando a su vez que la explosión se produjo sobre las 21.30 horas del sábado (5.30 horas del domingo en la España peninsular).

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En la zona trabajan coordinados junto a Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal, ha informado Protección Civil.

Por su parte, la Diócesis de Atlacomulco emitió un comunicado en el cual agregó que entre los heridos se encuentran los sacerdotes Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes, quienes, especifica, "están fuera de peligro".