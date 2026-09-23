La Sagrada Familia podría estar acabada en 10 años: "Está al límite de visitantes"

Redacción Cataluña Barcelona, 23 SEP 2026 - 18:30h.

La experiencia acumulada en los últimos años permite estimar el final de la construcción total del templo en una década, con prioridades como la capilla de la Asunción y la fachada de la Gloria

La inauguración en junio de la torre de Jesucristo y la visita del Papa han aumentado el interés internacional y nacional por la basílica

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La reciente inauguración de la torre de Jesús el pasado mes de junio, acompañada por la visita del Papa, ha multiplicado el interés de los turistas en la Sagrada Familia. Esta visibilidad ha hecho que el recinto toque diariamente el límite de su capacidad máxima de visitas desde hace años, destacando un notable incremento en la afluencia de visitantes nacionales. En este contexto, los responsables del recinto han presentado esta mañana la planificación de las obras para los próximos años. Gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los últimos años en la construcción, la Junta Constructora prevé que la basílica pueda estar completamente terminada en diez años.

Capilla de la Asunción y la torre de Jesús

Entre las actuaciones prioritarias fijadas en el calendario destaca la construcción de la capilla de la Asunción, un espacio proyectado originalmente por Antoni Gaudí con una planta de 10 por 10 metros y dedicado a la Virgen María. Para este ámbito se han expuesto tres de las esculturas que irán ubicadas en su interior, correspondientes a las figuras de un ángel, Sant Roc y Sant Josep Oriol, con una previsión de finalización fijada para el año 2028. De manera paralela, los trabajos se centran en la instalación del ascensor interior de la torre de Jesús, que permitirá subir hasta la cruz que corona el cimborrio central, así como en la elaboración del mural interior que recrea la historia del firmamento.

La fachada de la Gloria, todo un reto

El principal problema arquitectónico y urbanístico para terminar el proyecto de Gaudí se concentra en las columnas del portal de la Gloria, concebido como la entrada principal de la basílica. Para completar la fachada tal y como la diseñó Gaudí en sus planos originales, resulta imprescindible la construcción de una gran escalinata que discurrirá sobre la calle Mallorca. Esta actuación requerirá el derribo de un bloque de viviendas levantado con posterioridad a los planos del arquitecto. Aunque las conversaciones entre la Junta Constructora y el Ayuntamiento de Barcelona se encuentran avanzadas para abordar la resolución del entorno, por el momento no se ha concretado un calendario ni una solución definitiva para el proyecto.