ERC ha celebrado que se le haya aplicado la Ley de Amnistía a la exsecretaria general del partido Marta Rovira

Rufián, el azote de Pedro Sánchez en materia de vivienda: "Si no eres capaz de legislar para tocar a los fondos buitres, no mereces gobernar"

Compartir







ERC ha celebrado que se le haya aplicado la Ley de Amnistía a la exsecretaria general del partido Marta Rovira por la causa que mantenía la Audiencia Provincial de Barcelona por desobediencia relacionada con la organización del 1-O, pero han pedido la aplicación "inmediata" a todas las causa judiciales pendientes.

En un comunicado este martes, los republicanos han sostenido que esta aplicación llega "pese a las dilaciones ocurridas fruto de una estrategia antirrepresiva sólida que condujo a la aprobación" de esta norma, y han recordado que esta ley ha sido reconocida por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La causa de Rovira

También han explicado que la causa de Rovira comenzó en 2018 en el Tribunal Supremo, primero por rebelión y luego por sedición a partir de 2019, lo que "forzó su exilio" de marzo de 2018 a julio de 2024, cuando regresó a Catalunya cuando se archivó la causa del Tsunami Democràtic.

Han agradecido la "ingente labor" del equipo jurídico encabezado por el abogado Iñigo Iruin, que ha defendido a Rovira y otras personas implicadas en causas por el 1-O.

PUEDE INTERESARTE El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret y se convierte en la primera consejera del Govern promotor del 1-O en beneficiarse de esta ley

ERC ha insistido en que se debe aplicar de manera inmediata la amnistía al resto de causas para "restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa, y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Catalunya y el Estado español sin represión".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Audiencia Provincial decidió aplicar la amnistía

La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido aplicar la amnistía a la exsecretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Marta Rovira en la causa del procés, en la que se la procesó por un delito de desobediencia. En un escrito avanzado por SER Catalunya, al que ha tenido acceso EFE, el tribunal afirma que el caso de Rovira "se encuentra incluido en el marco objetivo de aplicación" de la amnistía, "sin que se concurra ninguno de los supuestos de exclusión previstos" en la ley.

Rovira no fue juzgada por el Tribunal Supremo, que condenó a los líderes del procés al estar en Ginebra (Suiza), y con la derogación del delito de sedición el magistrado de la Sala II del alto tribunal, Pablo Llarena, pidió procesarla por desobediencia.