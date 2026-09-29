Gabriel Rufián ha lanzado un mensaje en sus redes sociales en el que advierte a Pedro Sánchez sobre la negociación del 'decreto Maricarmen'

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido en sus redes sociales a Pedro Sánchez que, si no consigue sacar adelante el conocido como 'real decreto Maricarmen' y "tocarle la cara a los fondos buitres", "no merece gobernar". En un mensaje lanzado en su cuenta de X, el portavoz de ERC ha pedido al Gobierno que aprueba el decreto para mediar en la crisis de la vivienda que lleva años ahogando a la ciudadanía española.

En su mensaje, Gabriel Rufián no menciona directamente al Ejecutivo, ni a Pedro Sánchez. Sin embargo, el portavoz de ERC hace mención al desahucio de Maricarmen, la anciana desalojada de su piso de Madrid, y a los fondos buitres, asuntos que resultan clave en la negociación de este real decreto que se negocia en el Congreso de los Diputados.

El mensaje de Rufián ante la negociación por el real decreto Maricarmen

"Si con el desahucio salvaje de una señora de 87 años en directo y con miles de personas indignadas y decepcionadas en la calle no eres capaz de legislar para tocarle la cara de una vez a los fondos buitres y a los grandes acumuladores de vivienda de este país, simplemente es que no mereces gobernar", reflexiona Gabriel Rufián en sus redes sociales.

Tras estas palabras con las que azota al Gobierno y, en especial, a Pedro Sánchez, Gabriel Rufián continúa: "Y si la excusa es la derecha pues que se retraten y lo paguen en las urnas".

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El azote del Gobierno en materia de vivienda

Gabriel Rufián ha sido uno de los rostros que más ha defendido la regulación de la vivienda en el Congreso de los Diputados y en sus apariciones públicas. El portavoz de ERC ha afirmado que la vivienda es en la actualidad el principal asunto a abordar por la política.

Además, el político catalán ha asumido y ha reconocido en multitud de ocasiones que la vivienda "está arrasando a la izquierda". Para el diputado de ERC, la solución ante esta problemática pasa por aumentar los impuestos a quienes tengan pisos vacíos o poner tope a los precios de los alquileres.

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En sus intervenciones, Rufián ha señalado al PSOE y les ha acusado de siempre optar por la peor opción. Como expresaba en su última entrevista en 'Salvados', Rufián sostiene que el PSOE "tiene miedo al poder" y aunque está en la Moncloa "no manda", sino que está siendo "disciplinado" por una "parte del Estado". Por ello, les ha retado a hacer los cambios necesarios en materia de vivienda mediante un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros.

Al mismo tiempo, subraya que el problema de la vivienda reside en quienes especulan con ella: "Hay extranjeros que compran 40, 50, 60 pisos y los alquilan a 1.500 pavos al mes (...) la minoría peligrosa, el migrante peligroso es ese".

"Hay un momento en el que tú tienes que limitar, no puede ser el salvajismo o la ley del más fuerte o de la selva de que aquí cada mes se suba el alquiler por la cara. Yo creo que eso se puede topar y de hecho hay experiencias en algunos países en los que se ha hecho", argumenta.