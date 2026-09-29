En la estación de Barcelona-Sants los trenes se han cancelado durante más de dos horas

Cataluña envía un nuevo ES-Alert en Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat por riesgo de inundación: hay aviso rojo y se han suspendido trenes temporalmente

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Varias localidades de la provincia de Barcelona se han visto afectadas este martes por las fuertes lluvias torrenciales que han azotado a la provincia a lo largo de la mañana. Ríos como el Noya y el Llobregat se han desbordado y han causado daños materiales en calles y viviendas.

En San Cugat del Vallés los vecinos y bomberos se han pasado la mañana achicando el agua de viviendas y negocios inundados tras el desbordamiento de la riera. En algunas calles el agua ha provocado inundaciones de casi medio metro de altura: "el centro se empezó a inundar, un poco más y nos vamos para abajo".

Unos kilómetros al sureste, en la estación de Sants de Barcelona, los trabajadores y pasajeros también se han visto afectados por las lluvias que han provocado goteras en la estación y cancelaciones de los trenes de más de dos horas: "Nos hemos encontrado esta mañana con la cancelación de trenes, va a ser un día complicado".

El torrencial ha dificultado la circulación, especialmente en carreteras en pendiente y en túneles en Barcelona y Santa Coloma que se han inundado. Posteriormente las lluvias se han desplazado hacia el nordeste. No obstante la normalidad no ha regresado todavía y los ciudadanos siguen preocupados por la fuerza de las lluvias en la provincia: "Ha empezado a saltar ES-alert en el tren, ha habido un poco de pánico" informaba un viajero a su llegada a la estación de Sants en Barcelona.

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Tras la tormenta en San Cugat del Vallés los vecinos de la localidad y los servicios de bomberos se afanan en limpiar el rastro que han dejado las lluvias y desbordamientos. Algunos negocios se han visto gravemente afectados por la intensidad de las lluvias que han destrozado por completo las entradas de los locales llegando incluso a arrastrar vehículos al interior de estos.