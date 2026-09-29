Protección Civil de la Generalitat de Cataluña advierte de posibles crecidas súbitas en el nivel de los ríos y pide no acercarse a las rieras, barrancos ni puntos bajos

La Aemet alerta de un "cambio de tiempo importante" con descensos de las temperaturas y avisos por fuertes tormentas en doce comunidades

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Las lluvias, las tormentas, las rachas de viento y el oleaje mantienen este martes a cinco comunidades autónomas en alerta, con Cataluña en aviso rojo y Galicia y la Comunidad Valenciana alcanzando el nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Cataluña, concretamente, la situación ha obligado a la Generalitat a enviar incluso varios mensajes ES-Alert advirtiendo del peligro ante la posible crecida del nivel de los ríos de forma súbita, rogando no acercarse a las rieras, barrancos ni puntos bajos, y mucho menos cruzarlos. Por el "riesgo de inundaciones", advierten especialmente a las comarcas de Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat. La previsión, de hecho, ha obligado también a Renfe a suspender los trenes de alta velocidad y regionales en la comunidad autónoma entre las 9:00 y las 11:00, quedando así afectados AVE, Avant, Media Distancia y Euromed.

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"No salgan al exterior, no vayan a buscar el coche ni bajen a sótanos", han reiterado.

Suspensión temporal en los trenes en Cataluña por las lluvias torrenciales

El propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de la afectación en la circulación de trenes tras una medida que, según detallan, se ha adoptado para garantizar la seguridad de las personas usuarias ante el episodio meteorológico adverso.

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Se trata, según han precisado desde Renfe, de una decisión "unilateral" tomada durante la tarde y noche de ayer, y como precaución ante la alerta de AMET, tras el aviso rojo.

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La previsión meteorológica de este martes: aviso rojo en Cataluña y naranja en Galicia y Comunidad Valenciana

En concreto, habrá aviso rojo por lluvias y tormentas en Barcelona y Girona, mientras en la Comunidad Valenciana, la provincia de Castellón estará en aviso naranja esta misma causa. Además, se registrará también aviso naranja por oleaje y lluvias en A Coruña.

El resto de avisos por lluvias y tormentas en la comunidad catalana se darán en Lleida y Tarragona. A su vez, habrá avisos amarillos por viento, oleaje y lluvia en Pontevedra; por viento, en Lugo y Ourense; Asturias y Cantabria.

A este respecto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha indicado que la jornada de este martes estará marcada por la inestabilidad. En la primera mitad del día, restos de aire frío en altura de días anteriores podrán dejar chubascos y tormentas en el nordeste, especialmente en el litoral y prelitoral catalán.

De acuerdo con el pronóstico, esas tormentas podrán ser fuertes o muy fuertes. De hecho, podrán ir acompañadas de chubascos puntualmente torrenciales y granizo, que de forma aislada, podrá ser superior a dos centímetros. Al mismo tiempo, el organismo estatal ha apuntado además que se podrá formar alguna tromba marina o tornado pequeño cerca de la costa también de forma aislada.

En otros lugares del interior este peninsular también producirse precipitaciones fuertes o muy fuertes y tormentas fuertes. En este periodo, el resto del interior peninsular estará en general poco nuboso o con nubes altas.

Por su parte, ya en la segunda mitad del día, AEMET ha apuntado a que un frente atlántico se aproximará desde el oeste y dejará cielos muy nubosos o cubiertos en toda la Península, especialmente en Galicia y en la zona occidental de las cadenas montañosas del norte, donde además se podrán producir precipitaciones, que podrán ser persistentes y puntualmente fuertes.

Del mismo modo, también se esperan precipitaciones aisladas en cualquier punto de la Península excepto en el suroeste.

En Baleares se prevén cielos muy nubosos, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos y nubes de evolución en el interior de las islas más montañosas, donde no se puede descartar que caiga algún chubasco aislado.

Durante esta jornada, se darán brumas y bancos de niebla en el sureste y montañas del noroeste. Todo esto tendrá lugar en un día en el que las temperaturas estarán en ascenso en el Cantábrico y en el extremo sur, con descensos en Galicia y nordeste. En lo que se refiere a las mínimas, bajarán en el centro, con pocos cambios en el resto del territorio. Por lo demás, habrá pocos cambios en Baleares y subidas en Canarias.

Por último, AEMET ha avanzado que espera que se registre viento moderado de componente este en Baleares y en los litorales del Mediterráneo, con levante moderado en Alborán y el Estrecho. En el interior peninsular, el Cantábrico y Galicia, el viento soplará de componente sur, moderado, sin descartar rachas muy fuertes en el Cantábrico occidental y fuerte con rachas muy fuertes al paso del frente en Galicia. En Canarias, soplará viento flojo, de componente este.