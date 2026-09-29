Viviendas y tramos de carreteras anegados por las fuertes tormentas en Valencia y Extremadura

El Ayuntamiento de Requena, Valencia, ha solicitado a la población "extremar la precaución" y mantiene activado el dispositivo de seguimiento y atención de incidencias

En Extremadura, la crecida del Arroyo de la Garandina ha afectado a cinco viviendas, teniendo que desalojar a 16 vecinos

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Un intensa tromba de agua acompañada de aparto eléctrico ha descargado con fuerza a última hora del lunes en la comarca de Utiel-Requena, Valencia, dejando acumulados de casi 60 litros por metro cuadrado en Requena y complicaciones en la circulación en varias carreteras, además de provocar la entrada de agua en viviendas. Por su parte, en el municipio Corte de Peleas, en Badajoz, las fuertes lluvias también han dejado importantes inundaciones por la crecida de uno de los arroyos.

Según Emergencias de la Generalitat, el episodio actual de lluvias y tormentas en la provincia de Valencia ha obligado al 112 a gestionar, entre las 17.45 y las 21 horas, seis incidentes relacionados con esas intensas precipitaciones, todos ellos en la comarca de la Plana de Utiel-Requena.

Los más habituales han sido relacionados con la acumulación de agua y barro en carreteras como la N-322 y la N-330, y la entrada de agua en viviendas. Según datos de la red de Avamet, se han recogido en cuatro horas 58,4 litros por metro cuadrado en Requena, 40,7 en Muro d'Alcoi (Alicante), 26 en Enguea y 22 en Aras de los Olmos.

Por el momento, las tormentas han cesado

El tráfico ha quedado cortado en los accesos sur de entrada al municipio valenciano debido a un gran embalsamiento de agua acumulado en la rotonda que conecta la Nacional III con la N-330. Además, la autovía A-3 presenta importantes balsas de agua en sus accesos, explica 'Levante'.

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Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalaba a primera hora de la noche que las tormentas de la tarde iban ya perdiendo intensidad y ya no había rayos

El Ayuntamiento de Requena, solicita a la población "extremar la precaución" y mantiene activado el dispositivo de seguimiento y atención de incidencias ante el episodio de lluvias intensas que está afectando al municipio. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha pedido evitar desplazamientos que no sean necesarios.

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Además, el conseller que pedido que, "aquellas personas que viven en alguna zona donde observen que se está inundando, por favor suban a los pisos superiores y no bajen a los sótanos. Y también si observan alguna incidencia, que afortunadamente hasta esta hora han sido pocas, por favor, llamen al 112".

Importante tromba de agua también en Badajoz

En el municipio extremeño, 16 vecinos de la localidad han sido desalojados de sus casas debido a la crecida del Arroyo de la Garandina por las fuertes lluvias que han descargado durante la tarde del lunes. También se han registrado daños en dos vehículos y una torre eléctrica.

El centro de emergencias 112 Extremadura ha recibido 1.227 llamadas y ha gestionado 239 incidentes relacionados con cortes de tráfico y seguridad pública.