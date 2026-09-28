Doce comunidades autónomas se mantienen este lunes en aviso por lluvias o tormentas, con Extremadura en alerta naranja por importantes acumulados

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada y de forma especialmente notable en amplias zonas del interior sur

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El 'veranillo de San Miguel' se despide después de un periodo marcado por temperaturas veraniegas en pleno otoño, dejando paso a un tiempo más inestable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes el aviso por lluvias o tormentas en doce comunidades autónomas y alerta de una bajada de las temperaturas.

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La presencia de una masa de aire frío en altura sobre la Península dejará una jornada inestable. Se esperan cielos con abundante nubosidad media, que dará lugar a chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes en amplias zonas de la Península, sin descartar que vengan acompañadas de granizo.

También se esperan algunas nubes bajas y lluvias débiles en los litorales y prelitorales mediterráneos, Baleares, el litoral de Galicia y el Estrecho. En Canarias, los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones en las islas montañosas a primeras horas, tendiendo a lo largo del día a poco nubosos, aunque con calima en capas altas de la atmósfera.

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Extremadura en aviso por acumulados de 30 litros por metro cuadrado

En las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta se mantienen activos avisos amarillos por lluvias y tormentas, mientras que en Extremadura la alerta es naranja (peligro importante).

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El aviso afecta principalmente a las Vegas del Guadiana en Badajoz, el norte de Cáceres, Tajo y Alagón y la meseta cacereña, donde se esperan acumulados de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

La mayoría de los avisos se activarán a partir de la tarde y se prolongarán hasta la noche, salvo en zonas de Andalucía, que están vigentes desde las 07:00 horas peninsular, según datos de la Aemet.

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Los termómetros seguirán registrando temperaturas inusualmente altas en zonas del norte

Por su parte, las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada y de forma especialmente notable en amplias zonas del interior sur, explica la Aemet. Por el contrario, en Galicia subirán y en Baleares no se esperan cambios. Las mínimas subirán en el tercio este y Baleares y bajarán en el resto. En Canarias, apenas se esperan cambios en las temperaturas.

Se espera viento moderado de componente este en Baleares y en los litorales del Mediterráneo, con levante moderado en Alborán y el Estrecho. En el interior peninsular, el Cantábrico y Galicia, el viento soplará de componente sur, moderado.