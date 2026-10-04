Redacción Cataluña Agencia EFE 04 OCT 2026 - 11:06h.

Los trenes con origen Barcelona-Sants no están saliendo y los que debían llegar allí acaban su viaje en Camp de Tarragona

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BarcelonaEl temporal de lluvias que afecta a Cataluña, donde se envió el mensaje ES-Alert, ha obligado a suspender trenes de alta velocidad este domingo 4 de octubre, entre la estación de Barcelona-Sants y la de Camp de Tarragona.

Ante el contexto meteorológico actual, se están teniendo que cancelar servicios ferroviarios. Renfe ha informado en un comunicado que, por causas operativas, los trenes con origen Barcelona-Sants no están saliendo.

Y los que tenían previsto llegar a la capital catalana acaban su recorrido en la de Camp de Tarragona. Los trenes suprimidos son dos AVE con dirección a Madrid y un Euromed que tenía que salir a primera hora hasta Figueres (Girona).

Además, se han modificado varios servicios de AVE, Alvia, Euromed y un Intercity previstos para esta jornada dominical. La compañía asegura que está contactando con los viajeros mediante los canales habituales para informarles de las modificaciones.

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En la red social X, por ejemplo, la cuenta de InfoRenfe está contestando a los comentarios publicados por numerosos usuarios que tienen billete para viajar, aclarando si el convoy está afectado o no por las cancelaciones o cambios.

"Si tu viaje resulta afectado, nos pondremos en contacto contigo mediante SMS o correo electrónico a través de los datos asociados a tu reserva", ha especificado Renfe en un tuit.

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Hasta que la situación meteorológica mejore

Renfe ha recordado que está activado el aviso rojo por precipitaciones que pueden ser muy intensas, con registros de hasta 200 litros por metro cuadrado en solo seis horas en zonas de Barcelona y Girona.

Esta alerta permanecerá hasta las 21 en el prelitoral de Girona y hasta la medianoche en la comarca del Ampurdán, finalizando a las 11:59 horas en la provincia de Barcelona.

Por lo tanto, en principio, debería ir recuperándose la normalidad en las próximas horas, una vez que "la situación meteorológica lo permita", tal y como ha avanzado la operadora del servicio ferroviario.