Las autoridades están intentando aclarar cuántos de los usuarios del autocar iban levantados

Las víctimas del accidente de autobús de Barcelona, turistas de la ruta del Parque Natural de El Montseny: la búsqueda de los heridos y su rescate por el terraplén

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Los Mossos d'Esquarda investigan si en el autobús que ayer se precipitó unos diez metros por un terraplén en la BV-5114 en Fogars de Monclús (Barcelona), cuyo conductor ha dado negativo en el control de alcoholemia y drogas, circulaba con demasiados pasajeros de pie.

El accidente ocurrió hacia las 16:43 horas de ayer, cuando, por causas que se están investigando, el autobús, con 65 asientos, acabó saliéndose de la carretera, una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud, lo que provocó heridas a 87 personas, de las que medio centenar aún siguen ingresadas, de ellas nueve en unidades de críticos, semicríticos o de reanimación.

Aclarar cuántas personas iban de pie

En declaraciones a los periodistas en el centro de mando de los Bomberos, el subinspector jefe del área regional de Tráfico de los Mossos d'Esquadra en Mollet del Vallès (Barcelona), Quique Granero, ha informado de que el conductor del autocar ha dado negativo en la prueba de alcoholemia y drogas.

La unidad de investigación y transporte de los Mossos d'Esquadra trata de averiguar las causas del accidente, por lo que ahora se encuentran en fase de recogida de datos para intentar aclarar lo ocurrido.

El responsable de los Mossos ha remarcado que la normativa permite que en este tipo de servicios algunos pasajeros puedan ir de pie, si bien ha indicado que están intentando aclarar cuántos de los usuarios del autocar, que tiene 65 asientos, iban levantados, para determinar si eran demasiados.

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El Govern plantea evitar que los autobuses vayan con pasajeros de pie en rutas de montaña

El Govern plantea medidas para evitar que en los autobuses interurbanos que circulen por zonas de montaña viajen pasajeros de pie.

Así lo ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha desvelado que este lunes por la mañana se han reunido técnicos de la consellería de Territorio y del Servicio Catalán de Tráfico (SCT) para valorar la posibilidad de impedir que los pasajeros de autobuses interurbanos viajen de pie, una medida que actualmente está regulada por la normativa.

En declaraciones a los periodistas en Manresa (Barcelona), Parlon ha detallado que la idea es que se puedan plantear medidas para evitar que los autobuses que trasladan a pasajeros en rutas interurbanas en zonas de montaña, como el de ayer, que discurría por una carretera pequeña y con curvas en el Montseny, no tengan pasajeros de pie y que todos deban ir sentados y con el cinturón de seguridad abrochado.