83 personas han resultado heridas, siete de ellas en estado grave, tras despeñarse por un terraplén un autobús que cubría la línea 573 del Bus Parc del Montseny

Última hora del accidente de un autobús en Fogars de Montclús, Barcelona: 83 heridos, siete de ellos en estado grave

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BarcelonaLos Bomberos de la Generalitat descartan con una "probabilidad muy alta" que haya alguna persona más afectada por el accidente que ha ocurrido la tarde de este domingo cuando un autobús de línea se ha despeñado por un terraplén de veinte metros en la carretera BV-5114 a su paso por Fogars de Monclús (Barcelona).

El inspector de los Bomberos Claudi Gallardo, en su última comparecencia ha confirmado a los periodistas de que el total de personas heridas es de 83, siete de ellas graves y 34 menos graves, la mayoría con fracturas, traumatismos y politraumatismos de "diferentes categorías" y que ya han sido trasladadas todas a centros hospitalarios.

La búsqueda de los heridos

Gallardo ha explicado que los trabajos de esta noche se han centrado en el entorno del autobús, donde bomberos y drones con cámaras térmicas, además de la unidad canina, en un radio de entre treinta y cuarenta metros alrededor del autobús, han intensificado la búsqueda de personas y han descartado con una "probabilidad muy alta" que hubiera más heridos.

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De todas maneras, ha destacado que habrá que esperar a mañana lunes, cuando se retire el vehículo con una grúa de gran tonelaje, para acabar de comprobar que no haya ninguna víctima mortal. También ha comentado que ya se han evacuado a todos los afectados que quedaban en el lugar del accidente así como a las personas que se han visto afectadas por el corte de la carretera BV-5114.

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Asimismo, ha reconocido la "dificultad" de las tareas de rescate de las personas que iban en el autobús, por la zona y la posición en la que ha quedado el vehículo, y ha indicado que a algunos heridos los han tenido que sacar con cuerdas y se ha debido, igualmente, excarcelar a otros, tras una maniobra de corte de chapa del autocar.

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¿Quiénes son los heridos del accidente?

Según se ha podido conocer, el autobús perteneciente a la compañía Sagalés cubría la línea 573 del Bus Parc del Montseny que actúa como lanzadera entre la estación de tren de Sant Celoni y Santa Fe del Montseny.

Esta ruta que hace parada en el centro de interpretación del parque es una concesión de la Generalitat de Cataluña que funciona dos días festivos y los fines de semana, con la que la comunidad intenta incentivar el uso del transporte público para acceder a uno de los paisajes más populares de la zona.

Precisamente, es en otoño cuando la ruta se ve desbordada por la gran cantidad de coches que acceden hasta la zona natural. Por eso, desde la Generalitat de Cataluña se pone a disposición este servicio de bus para evitar los atascos.

Los bomberos descartan con "una probabilidad muy alta" que haya más personas afectadas

En las últimas horas, Bomberos y técnicos de la empresa del autobús siniestrado ayer en Fogars de Monclús (Barcelona) intentarán con una grúa de grandes dimensiones, extraer el vehículo que ayer se precipitó por un terraplén de veinte metros.

Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han informado de que dieciséis dotaciones del cuerpo continúan en la zona, entre ellas las unidades de drones, el grupo canino y el grupo de rescate, rastreando los alrededores del vehículo para descartar más afectados por el accidente.

El despliegue tras el accidente

Por su parte, el director médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Jorge Morales, ha informado de que se han movilizado un total de 33 ambulancias para este incidente, dos helicópteros medicalizados y tres equipos completos conjuntamente con los Bomberos de la Generalitat.

Han atendido un total de 83 personas, de las que una cuarentena han sido heridos leves, aunque siguen haciéndose valoraciones, hay otras 34 que están en estado menos grave y 7 en estado grave, ya trasladadas todas a diferentes centros hospitalarios de Girona y del entorno metropolitano de Barcelona.

En este momento, continúa la atención y se ha desplazado un equipo de psicólogos al lugar donde se hace el cribaje para comprobar el estado de las personas afectadas.

El accidente ha ocurrido hacia las 16:43 horas de esta tarde cuando, por causas que se están investigando, el autobús, con 65 asientos, ha acabado saliéndose de la carretera, una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud.