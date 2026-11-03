Huyen de un control en Barcelona y cuando los atrapan encuentran a un hombre secuestrado en el maletero

Los Mossos abrieron el maletero y se encontraron con un hombre atado de pies y manos.

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Los Mossos abrieron el maletero y se encontraron con un hombre atado de pies y manos. El intento de saltarse un control motivado por un aviso de robo por parte del conductor de una furgoneta tenía una clara motivación. Los hechos han ocurrido en Barcelona, donde ya no es tan poco común hablar de secuestros.

En la furgoneta viajaban tres personas que han sido detenidos por un supuesto delito de detención ilegal. También se les ha recomisado una pistola en el momento de la detención. El hombre que han rescatado del maletero se encuentra bien y no ha sufrido heridas, según ha adelantado Viure als Pirineus. El secuestrado era una persona conocida por la policía que acumula varios antecedentes vinculados al tráfico de drogas a nivel local.

Un secuestro por encargo ejecutado por cobradores profesionales

Según las primeras líneas de investigación de la policía catalana, todo apunta a que se trataría de un secuestro por encargo ejecutado por "cobradores" profesionales. El móvil detrás del asalto sería una deuda económica estrechamente relacionada con el tráfico de drogas. Los tres arrestados se habrían desplazado expresamente desde Barcelona hasta la capital del Alt Urgell con el único objetivo de cumplir con el encargo y retener a la víctima.

Hace pocas semanas que los Mossos rescataron a otro hombre que encontraron en el maletero de un coche. Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de octubre en Fontanals de Cerdanya. En aquel caso, la víctima era de nacionalidad andorrana que tenía problemas económicos y que fue secuestrado por dos hombres franceses después de que lo obligaran a subir a su vehículo. Los sospechosos consiguieron escaparse a pie después de una persecución con la policía catalana. Los hombres abandonaron el coche, con la víctima en el maletero, y huyeron a pie por una zona boscosa. De momento, no consta que se les haya podido detener.

La reiteración de estos métodos violentos y el uso de armas de fuego preocupa a los investigadores.