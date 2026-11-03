La Policía Nacional abre una investigación sobre la muerte del jugador Jesús de Miguel

La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, ha abierto una investigación

Jesús Owono, portero del Andorra, profundamente afectado tras la muerte de Jesús de Miguel: quiere disculparse personalmente con su familia

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La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, ha abierto una investigación a raíz de la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel tras un violento choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono, que le originó una parada cardiorrespiratoria, confirman a Europa Press fuentes del cuerpo, que precisan también que el caso ya está judicializado.

El choque se produjo en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López cuando De Miguel había rebasado el medio campo y se disponía a enfilar la potería cuando fue arrollado por Owono.

El jugador fue recuperado de una primera parada cardiorrespiratoria y fue ingresado en la UCI del Hospital de La Canbdelaria, donde falleció en la mañana de este miércoles.

La RFEF suspende los partidos del martes de Copa del Rey y de Copa de la Reina

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la suspensión de los encuentros previstos para este martes correspondientes a la Copa del Rey Mapfre y la Copa de la Reina Iberdrola tras el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel.

"Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, y como muestra de respeto y solidaridad, la RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente", señaló el organismo en un comunicado.

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El ente, que confirmó igualmente la suspensión de la presentación oficial en la localidad extremeña de Almendralejo del partido de la selección Sub-21 ante Japón, indicó que "informará en las próximas fechas sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados".

"La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos", sentenció.