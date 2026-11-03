Manuel Pimentel Málaga, 03 NOV 2026 - 13:03h.

El hombre finalmente se precipitó al vacío y tuvo que ser evacuado al hospital por los servicios de emergencia

El hombre fue atendido tras el impacto por personal de seguridad de las instalaciones y agentes de la Policía

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Escena de pánico y tensión la que se ha vivido este pasado lunes en el Aeropuerto de Málaga. Un hombre ha tenido que ser trasladado al hospital tras caer desde unos diez metros de altura después de deambular por la parte externa de una barandilla.

El suceso tuvo lugar sobre las 23:30 horas de este 2 de noviembre en la zona de llegadas del aeropuerto malagueño, cuando se recibió el aviso por parte de varios testigos al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Andalucía, que avisaban de que había un hombre en peligro.

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El varón en cuestión llevaba una mochila y había rebasado las barandillas de la planta superior del aeropuerto en las inmediaciones de la cafetería 'Pret', y comenzó a caminar peligrosamente por detrás de las mismas y haciendo aspavientos, tal y como se observa en los vídeos grabados por los testigos.

Varios minutos a punto de caer

Al parecer, la persona llevaba varios minutos en esa situación de riesgo en la que estuvo al borde de caer en varias ociasiones hasta que, finalmente, terminó precipitándose a la planta inferior, desde una altura de aproxidamente 10 metros.

Rápidamente, el hombre fue atendido tras el impacto por personal de seguridad de las instalaciones y agentes de la Policía. Sufrió varias heridas al caer al suelo y se encontraba en una situación aparentemente semiinconsciente. Tal y como confirman desde el Servicio de Emergencias a esta redacción, el hombre fue evacuado con vida hasta un centro hospitalario, si bien no han trascendido más detalles sobre su estado ni sobre las circusntancias que rodean a este suceso.

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Tampoco se ha podido esclarecer hasta ahora qué hacía ese hombre durante varios minutos en dicha situación de riesgo, que mantuvo en vilo a decenas de personas que presenciaron la angustiosa escena.