Entregados a sus familias los restos mortales de 66 de los 69 fallecidos en Urda

De las 69 identificaciones realizadas, 54 son de personas de nacionalidad española y 15 corresponden a ciudadanos extranjeros

El funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda será el 12 de noviembre en la Catedral de Toledo

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Los restos mortales de 66 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo) ya han sido entregados a sus familias, según ha informado este miércoles el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

En un comunicado, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el CID ha señalado que el balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, tal y como han confirmado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

De las 69 identificaciones realizadas, 54 son de personas de nacionalidad española y 15 corresponden a ciudadanos extranjeros.

Son un ciudadano de nacionalidad argentina, 2 australiana, 1 canadiense, 1 checa, 4 estadounidense, 1 francesa, 2 japonesa, 1 mexicana, 1 portuguesa y 1 tunecina.

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Estos datos han sido recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Este Centro es el único facultado por el Real Decreto 32/2009 para facilitar públicamente a los medios cifras oficiales, una vez contrastadas.

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El accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que el 28 de octubre colisionaron dos trenes de alta velocidad, ha causado 69 fallecidos y 110 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha por heridas de diversa consideración.