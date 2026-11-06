Investigan la presunta desviación de fondos europeos, fraude en las subvenciones y malversación, entre otros presuntos delitos
El traslado de los vagones implicados en el accidente de Urda: tapados bajo lonas y escoltados por la Guardia Civil
La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude que "afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones" en la línea de AVE Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo.
Según ha informado la Fiscalía Europea, la sede de Madrid "está llevando a cabo medidas de investigación en la sede de ADIF, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España". Además, la investigación, según añaden, cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Investigan un posible fraude en contratos relacionados con el mantenimiento de la línea AVE Madrid-Andalucía
Las pesquisas se iniciaron 'ex officio' por iniciativa propia de la Fiscalía Europea tras el accidente ocurrido en Urda, de forma similar a lo ocurrido en Adamuz, Córdoba, el pasado 18 de enero, en la misma línea de alta velocidad, donde también chocaron dos trenes tras descarrilar uno de ellos y fallecieron 46 personas.
Según las fuentes consultadas, en este caso se investiga ahora la presunta desviación de fondos europeos, fraude en las subvenciones y malversación, entre otros presuntos delitos. Todo ello, en contratos relacionados con el mantenimiento de la vía de alta velocidad Madrid-Andalucía, la misma en la que, el pasado 28 de octubre se produjo el fatal accidente ferroviario, que dejó 69 muertes, a la altura de la localidad toledana de Urda.