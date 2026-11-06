Investigan la presunta desviación de fondos europeos, fraude en las subvenciones y malversación, entre otros presuntos delitos

El traslado de los vagones implicados en el accidente de Urda: tapados bajo lonas y escoltados por la Guardia Civil

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La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude que "afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones" en la línea de AVE Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo.

Según ha informado la Fiscalía Europea, la sede de Madrid "está llevando a cabo medidas de investigación en la sede de ADIF, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España". Además, la investigación, según añaden, cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

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Investigan un posible fraude en contratos relacionados con el mantenimiento de la línea AVE Madrid-Andalucía

Las pesquisas se iniciaron 'ex officio' por iniciativa propia de la Fiscalía Europea tras el accidente ocurrido en Urda, de forma similar a lo ocurrido en Adamuz, Córdoba, el pasado 18 de enero, en la misma línea de alta velocidad, donde también chocaron dos trenes tras descarrilar uno de ellos y fallecieron 46 personas.

Según las fuentes consultadas, en este caso se investiga ahora la presunta desviación de fondos europeos, fraude en las subvenciones y malversación, entre otros presuntos delitos. Todo ello, en contratos relacionados con el mantenimiento de la vía de alta velocidad Madrid-Andalucía, la misma en la que, el pasado 28 de octubre se produjo el fatal accidente ferroviario, que dejó 69 muertes, a la altura de la localidad toledana de Urda.