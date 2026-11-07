Asun Chamoso 07 NOV 2026 - 09:41h.

Se trata de un caso de coccigodinia crónica en una paciente adolescente con una incisión de 8 milímetros

La intervención se realizó en el Morgenstern Institute of Spine en Centro Médico Teknon

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BarcelonaEl Centro Médico Teknon ha llevado a cabo la primera resección de coxis registrada en la literatura médica mundial realizada íntegramente mediante técnica endoscópica uniportal en una paciente adolescente con el coxis luxado hacia el interior. Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de una única incisión de menos de un centímetro. El avance médico lo ha liderado Christian Morgenstern, director del Morgenstern Institute of Spine en Centro Médico Teknon, junto Rudolf Morgenstern, y sus resultados han sido publicados en la revista científica 'Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS) Case Connector', tal como informan en un comunicado.

"La técnica endoscópica uniportal ha demostrado ser una alternativa quirúrgica sólida, segura y eficaz frente a la cirugía abierta convencional en casos de coccigodinia refractaria", destaca Christian Morgenstern. "Al reducir la incisión a 8 milímetros y trabajar bajo visión endoscópica directa, disminuimos sustancialmente los riesgos de infección y dolor postoperatorio, y ofrecemos una solución definitiva a pacientes que no encuentran alivio en las terapias convencionales".

La coccigodinia, un dolor intenso y persistente en la zona del coxis, suele abordarse mediante cirugía convencional únicamente cuando fracasan los tratamientos conservadores, tales como fisioterapia, infiltraciones o cojines ergonómicos. Sin embargo, la intervención abierta tradicional presenta ciertas complejidades debido a la propia anatomía de la zona. Además, puede conllevar complicaciones como infecciones por la proximidad a la zona anal, dificultades de cicatrización en una zona de alta presión y un riesgo de dolor tras la resección en bloque del hueso.

Dolor crónico por una caída

El caso clínico describe a una joven de 14 años que padecía un dolor crónico postraumático de gran intensidad, de 9 sobre 10 en la escala VAS, a raíz de una caída sufrida dos años atrás. La lesión derivó en una subluxación anterior, un desplazamiento del coxis hacia el interior. Un caso de elevada complejidad técnica. Tras agotar sin éxito todas las alternativas conservadoras, se planteó una alternativa eficaz frente a la cirugía abierta convencional.

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Para minimizar el impacto quirúrgico y favorecer una recuperación más rápida y confortable, el equipo del Morgenstern Institute of Spine indicó la resección endoscópica del coxis. A través de una pequeña incisión en la piel de tan solo 8 milímetros, frente a los 50 mm habituales en la cirugía abierta, y con el apoyo de instrumental miniaturizado de menos de 3 mm y visión magnificada de alta definición, los cirujanos retiraron con precisión el fragmento desplazado mediante una fresa diamantada de alta velocidad, un instrumental de pulido óseo de gran precisión que respeta los tejidos circundantes, e irrigación salina continua.

Caminar cuatro horas después

La aplicación de la técnica endoscópica no solo redujo drásticamente el traumatismo muscular y óseo, sino que minimizó al máximo el riesgo de infección y la formación de tejido cicatricial.

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Durante el proceso postoperatorio, el equipo confirmó las ventajas de la técnica mínimamente invasiva. De esta forma, la paciente pudo ponerse en pie y caminar a las cuatro horas de la intervención, recibió el alta hospitalaria en menos de 24 horas, pudo reanudar sus actividades cotidianas a las dos semanas y la práctica deportiva a las cuatro semanas. En las revisiones periódicas hasta un año después de la cirugía, la paciente ha presentado un resultado clínico y radiológico excelente, manteniéndose asintomática y sin requerir medicación analgésica.

Hasta la fecha, en la literatura médica internacional solo constaba un único precedente de endoscopia de coxis en adultos para un caso de subluxación posterior. El procedimiento realizado en Centro Médico Teknon supone un nivel de complejidad superior al tratar un fragmento desplazado hacia la zona anterior y en una paciente en edad pediátrica.