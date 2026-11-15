Redacción Cataluña 15 NOV 2026 - 14:15h.

En 2014, el hombre de 64 años decidió dejar la ciudad de Girona para instalarse en un Solanell que al principio vio "en ruinas"

"Esta es una soledad querida, lo malo es estar aislado, pero aquí no me pasa, en cualquier momento me llaman", reflexiona Tomás

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LleidaSolanell, ubicado en la comarca del Alt Urgell, es un pueblo abandonado del Pirineo de Lleida que actualmente cuenta con un único habitante todo el tiempo. Se llama Tomás y tiene 64 años. "Soy feliz con 480 euros al mes", admite.

En un vídeo que publicó este verano el canal de YouTube 'Moxileros', el hombre desvela su particular historia, comenzando por cómo llegó hasta allí hace ya 12 años. Es decir, en el 2014.

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"Todo empezó cuando me quedé ciego de uno ojo y en la empresa que trabajaba, uno de sus dos socios decidió dejarme fuera", relata antes de añadir que por entonces vivía en Girona, donde tenía residiendo también a su hija.

Pasado un tiempo, su hermano le habló del proyecto 'Reviure Solanell'. Fue una iniciativa impulsada por un arquitecto llamado Saúl que se propuso reconstruir esa población vaciada. Para ello, compró el 70 % de ella.

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Tras pasar una primera noche en el lugar, al que viajó Tomás para conocer cómo era junto al nuevo dueño de la mayoría del territorio, no vio con buenos ojos mudarse a un enclave que observó "en ruinas".

"Cuando pasaron tres meses pensé '¿y por qué no?'", confiesa el hombre recordando aquella pregunta que se hizo para replantarse su futuro y, finalmente, dejar la ciudad para ir a instalarse allí de forma permanente.

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"Es una soledad querida, lo malo es estar aislado y eso me no pasa"

"Tengo un subsidio contributivo de 480 euros y con eso tengo que subsistir. Hago mil cosas para hacerlo, pero aquí es sencillo porque no hay, por ejemplo, un bar donde gastar dinero".

Acerca de lo que mucha gente le ha dicho, que está solo en este lugar, Tomás argumenta: "La soledad es un elemento que te ayuda a reflexionar, a pensar y desfragmentar el cerebro".

"En mi caso, esta es una soledad querida. Lo malo es cuando una persona está aislada, algo que aquí no me pasa, porque en cualquier momento me llama mi hija, un amigo u otra persona que me quiere o me conoce", justifica.

El sexagenario igualmente comenta que si quiere ver o estar en contacto con gente de forma presencial, puede desplazarse a otros municipios cercanos o incluso a Andorra.

"Si tuviera 30 años también estaría aquí, lo tendría claro", reconoce

Para Tomás, el hecho de residir en Solanell no lo vincula a su edad: "Si tuviera 30 años lo tendría claro, estaría aquí también porque hay una cantidad de recursos naturales infinitos".

"La gente que quiera venir a lugares como este debe venir a construir algo, no a huir de la ciudad", cree el hombre que, desde que se estableció en el núcleo perteneciente a la localidad de Montferrer y Castellbò, se mimetizó con el entorno.

"Aquí alrededor hay unos 18 pueblos abandonados o semiabandonados, en el caso de las segundas residencias", asegura en la entrevista. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Solanell hay cinco habitantes, pero no fijos.

En 1975 fue cuando la población se quedó vacía por completo, arruinándose progresivamente sus edificaciones, como la iglesia de Sant Julià, y la capilla dedicada a Santo Domingo.

Gracias al proyecto de Saúl para revivir el núcleo, se mejoró la carretera de acceso a la colina y se trabajó para que llegase la electricidad. También hay disponibilidad de agua. Algunas casas se arreglaron, mientras que otras continúan en estado deteriorado.

A 1.290 metros de altitud, entre los árboles de las montañas de Solanell, Tomás sigue su vida como un pluriempleado, como expresa de broma: “Soy el alcalde, el alguacil, el policía, el cura… Doy misa, pero no viene nadie”, dice entre carcajadas.