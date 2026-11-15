El grupo afronta la recta final de su gira de despedida temporal 'El Último Verso'

La banda Love of Lesbian anuncia que se retira de los escenarios tras 25 años de carrera: "Un 'hasta pronto' de largo aliento"

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La Sala La Riviera de Madrid ha colgado este 14 de noviembre el cartel de 'no hay entradas' en el esperado concierto en la capital de Love of Lesbian, que afronta la recta final de su gira de despedida temporal 'El Último Verso', antes de su parón indefinido.

Como ya anunció el grupo barcelonés a principios de año, al finalizar su calendario de conciertos de este 2026, la banda se tomará un descanso indefinido de los escenarios tras 25 años de actividad ininterrumpida. "Hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo", comunicaron a sus fans el pasado mes de febrero, sin precisar cuánto duraría la pausa.

Nostalgia y afecto en el concierto de Madrid

Con esta premisa, el público --que agotó las entradas en La Riviera en apenas 20 minutos-- acudía a la cita con un aire de nostalgia y afecto, ya que este concierto en Madrid ha sido una de las paradas más emotivas del itinerario, dado el vínculo de complicidad que une al grupo con sus seguidores madrileños a lo largo de su trayectoria.

En este sentido, los de Santi Balmes se han prodigado este año por los escenarios madrileños, con conciertos en el Palacio Vistalegre, el pasado 21 de marzo; tres fechas consecutivas en las Noches del Botánico (15, 16 y 17 de junio), además de actuar en el Teatro Real (dentro del ciclo Revolution '65, el 27 de julio) y en el Muralla Indie de Alcalá de Henares, el pasado 25 de septiembre.

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Este sábado, puntuales a las 21:00 horas, sonaba 'Ejército de salvación' a orillas del Manzanares para dar inicio a un concierto memorable, arropado por la absoluta entrega de sus más incondicionales, que han disfrutado de una noche inolvidable, que ha combinado himnos y momentos de profunda intimidad acústica con composiciones más recientes.