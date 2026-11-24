Asun Chamoso 24 NOV 2026 - 18:30h.

Se desarrollará una terapia celular para el mieloma múltiple, el segundo cáncer de la sangre más frecuente

Se trata de evitar la espera del paciente y reducir el alto coste de las terapias con CAR-T

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BarcelonaEl Banc de Sang i Teixits (BST) liderará un proyecto de investigación europeo en los próximos cinco años para desarrollar una terapia inmunológica de nueva generación contra el cáncer del mieloma múltiple (MM) basada en las células asesinas NK (Natural Killer) con 12 socios europeos más. Se trata del segundo cáncer de la sangre más frecuente y se origina en las células plasmáticas de la médula ósea. Es una enfermedad para la que no existen tratamientos eficaces y de la que, en España, se diagnostican más de 3.500 casos anuales. Más de la mitad de los casos lo padecen personas entre los 65 y 70 años.

Más que una investigación tradicional, se pretende acelerar la llegada del fármaco al paciente, integrando todas las etapas del desarrollo de la terapia, desde la fabricación en el laboratorio hasta la práctica clínica. El objetivo es crear una plataforma de investigación para futuros tratamientos de terapias avanzadas (ATMP) que pueda almacenar células modificadas listas para uso inmediato en tratamientos de inmunoterapias contra el cáncer. En lugar de utilizar las propias células de cada paciente, como se hace con las actuales terapias CAR-T, el proyecto tiene como objetivo desarrollar células inmunitarias terapéuticas a partir de células madre pluripotentes inducidas (iPSCs), provenientes de sangre de cordón umbilical, para producir un tipo de linfocitos, células inmunitarias CAR-NK, que sean capaces de reconocer y atacar las células tumorales.

Precisamente, el proyecto nace de la histórica colaboración entre el BST y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la modificación genética de células madre para luchar contra las células tumorales a partir de dos tecnologías patentadas por el CSIC. Este es un material de partida renovable y estandarizado que se puede producir mucho más rápidamente y almacenar. Estas células configuran la nueva línea de terapia inmunológica con células CAR-NK, alternativa a las actuales terapias CAR-T. "Queremos conseguir mejorar la inmunoterapia de CAR-T, que ha revolucionado los tratamientos oncológicos. Necesitamos dar un paso más para que sea igual de eficaz pero más accesible y poder llegar a muchos más pacientes. Pensamos que con las células NK hechas a partir de células madre podríamos conseguirlo, reduciendo muchísimo el coste de las terapias actuales", explica Belén Álvarez, coordinadora del proyecto e investigadora principal.

Las células asesinas naturales

Las células NK son células del sistema inmunitario especializadas en detectar y eliminar, entre otros, células tumorales. Son el punto de mira para la creación de terapias de nueva generación en la lucha contra el cáncer porque a partir de un solo donante se pueden preparar muchas dosis listas para usar en diferentes pacientes. Las células madre inducidas pluripotentes a partir de las cuales se generarán las NK, han sido 'elaboradas' en el BST en colaboración con IDIBELL y son una fuente prácticamente inagotable de NK, que permitirán hacer producciones reproducibles con una sola donación inicial. Son células de donantes compatibles con un elevado porcentaje de la población europea.

Las células (NK) ofrecen dos posibles ventajas de seguridad frente a los tratamientos actuales: un riesgo insignificante de enfermedad de injerto contra huésped y una respuesta inflamatoria mucho más leve. Y como proceden de líneas de células madre seleccionadas por su compatibilidad tisular con una gran parte de los pacientes, podrían contribuir a aumentar la eficacia del tratamiento gracias a la compatibilidad de tejidos. Las células están modificadas genéticamente para reconocer el mieloma mediante dos mecanismos complementarios, dificultando que el cáncer pase inadvertido, e incorporan un interruptor de seguridad que permite desactivarlas si fuera necesario. Asimismo, cuentan con genes de refuerzo adicionales que prolongan su supervivencia y facilitan que lleguen hasta el cáncer, abordando así una limitación bien conocida de las terapias con células NK.

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Como líder europeo reconocido en el desarrollo de terapias avanzadas, el BST será quien coordine todo el proceso, por su capacidad de producción de estas células NK en sus salas blancas con toda la tecnología de los socios implementada, los estándares de fabricación necesarios GMP (Good Manufacturing Practices) y por la experiencia en la implementación clínica. El BST, junto con el CSIC, acumula larga experiencia en el uso de tecnologías de edición de genes de última generación de los CAR-T y anticuerpo bi-speific a las células iPSC, elemento central que hace que mejoren la potencia y capacidad de atacar las células tumorales diana. "Esta combinación de excelencia y complementariedad entre todos los socios permite un proceso ágil y compacto desde la prueba de laboratorio hasta la validación por primera vez en humanos y la preparación para el mercado", sostiene su coordinadora, que añade un objetivo muy importante por el gran peso económico que suponen estos medicamentos para el sistema de salud, "puesto que podríamos llegar a reducir de manera muy importante el precio de las terapias actuales".