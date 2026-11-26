Un incendio en un piso de Tarragona, deja un herido de gravedad y dos leves por quemaduras

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Los Bombers de la Generalitat han evacuado a tres personas de un piso del paseo de Miramar de Torredembarra, Tarragona, donde este jueves por la tarde se ha producido un incendio que ha provocado heridas graves a uno de ellos.

El herido grave ha sido trasladado al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y los otros dos han sido derivados en estado leve al hospital Santa Tecla de Tarragona, han explicado fuentes del cuerpo a Europa Press. El piso ha quedado "muy dañado" pero el resto de vecinos han podido volver a sus casas, y los bomberos han revisado la estructura y han comprobado si había daños estructurales tras apagar el fuego.

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El fuego, según confirma ‘Diari de Tarragona’, ha comenzado en una de las habitaciones de esta vivienda y no se ha propagado al resto de viviendas. Las dos personas que estaban dentro son dos de las víctimas de las llamas, que han sufrido quemaduras, una de ellas se encuentra en estado grave.

El comunicado de los bomberos en redes sociales

Esa persona sería a la que los bomberos han tenido que evacuar en el helicóptero del SEM que ha aterrizado en el descamado cercano a la estación de tren de la localidad. Un vecino del piso ha tenido que recibir asistencia y no se descarta que haya habido más personas afectadas.

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Los bomberos han conseguido controlar y apagar el fuego poco después de las tres y media de la tarde y, tras ello, han comenzado con las labores de ventilación y comprobación de puntos calientes, según ha confirmado el mismo medio. Las causas del incendio se desconocen por el momento, las autoridades no han confirmado el motivo.

Los bomberos han compartido un post en sus redes sociales informando sobre el suceso y confirmando que había personas que han resultado heridas tras el incendio.