Alberto Rosa 23 NOV 2026 - 18:47h.

El hombre, que caminaba en frente del hostal, se percató del humo y corrió a comprobar qué ocurría y auxiliar a los que estaban dentro

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Dos hombres de unos 35 y 40 años han resultado heridos y afectados por humo y han sido trasladados al Hospital Río Hortega de Valladolid a consecuencia de un incendio registrado en un hotel situado en la calle Tudela de la capital vallisoletana, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El suceso se ha producido en torno a las 8.14 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la salida de abundante humo de una habitación de dicho establecimiento público, en cuyo interior podría encontrarse una persona sin que los alertantes pudieran aportar más detalles.

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Ha sido gracias a la capacidad de reacción de un vecino por la que se ha podido evitar que el incendio no haya afectado a más personas. Andrés Vargas estaba pasando frente al Hostal Lima en la mañana de este lunes cuando se percató de que salía humo por la fachada. “Entré corriendo a ver qué pasaba. Cuando subí al primer piso me di cuenta de que era grave, porque apenas se veía del humo denso que había”, ha relatado Vargas a ‘El Norte de Castilla’.

“Llamé a todas las puertas que pude para avisar, pero apenas nadie hizo caso"

“Intenté ver de dónde venía tanto humo y llegué a una habitación del primer piso. Yo sabía que había alguien dentro porque oí toser y, aunque le llamaba y le insistía en que abriera la puerta, no me contestaba, así que no me quedó más remedio que entrar a patadas”, añadió al citado medio el vecino, que además es primo de las personas que regentan el negocio.

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Vargas actuó con el objetivo de poner a todo el mundo a salvo. Una vez accedió a la habitación, efectivamente se encontró con una persona en su interior que estaba en estado inconsciente. “No se podía respirar del humo, tuve que retroceder y coger uno de los extintores del hostal porque las sábanas y parte del colchón estaban en llamas”, relata.

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“Llamé a todas las puertas que pude para avisar, pero apenas nadie hizo caso. No entiendo cómo ante una situación así la gente no hace nada o simplemente mira para otro lado y no presta ayuda”, admite perplejo. También se lamenta de no haber podido realizar los primeros auxilios al hombre.

“Era imposible, me faltaba el aire y tuve que bajar a la calle para respirar porque era un humo denso, duro, asfixiante”

“Era imposible, me faltaba el aire y tuve que bajar a la calle para respirar porque era un humo denso, duro, asfixiante”. Un agente de la Policía Local empezó a reanimar al hombre con maniobras. “Gracias a Dios logró estabilizarle antes de que fuera evacuado al hospital”, cuenta.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía, de los Bomberos de Valladolid y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que a su llegada comunicaron la presencia de una persona inconsciente.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido en el punto a dos afectados, un varón de unos 35 años que ha sido evacuado en ambulancia de soporte vital básico y otro de unos 40 años trasladado en UVI móvil, ambos al citado centro hospitalario