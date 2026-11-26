El incendio ha calcinado al menos 27 vehículos, y se han requerido hasta 29 ambulancias en la zona

Los heridos han sido trasladados a los hospitales Zayed, Al Wara e Imbaba

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El CairoUn camión cisterna que transportaba productos petrolíferos ha volcado en Guiza, ciudad muy próxima a El Cairo, en el norte de Egipto, dejando al menos 31 muertos y más de 20 heridos por el incendio provocado por la explosión del camión.

El Ministerio de Salud egipcio ha adelantado este balance preliminar de víctimas entre las que se incluye el conductor del vehículo siniestrado, en un comunicado en el que indica que los heridos han sido trasladados a los hospitales Zayed, Al Wara e Imbaba, todos al oeste de la capital, El Cairo.

El ministro de Sanidad egipcio, Jaled Abdel Ghaffar, está supervisando la situación y ya ha visitado los tres centros hospitalarios, según ha destacado en una nota difundida por el diario egipcio 'Ahram'.

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Una investigación para esclarecer las causas

El accidente ha tenido lugar en uno de los túneles del distrito Warraq, cerca de la carretera de circunvalación que rodea las dos ciudades más grandes del país, desatando un incendio que a su vez ha calcinado al menos a 27 vehículos, entre ellos particulares, microbuses y taxis.

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A la zona han acudido un total de 39 ambulancias, personal de Protección Civil y Bomberos, que han conseguido controlar las llamas, mientras la Policía ha reabierto la carretera y restablecido la circulación en ambos sentidos.

También se ha trasladado al lugar un equipo de la Fiscalía para comenzar las diligencias de una investigación "urgente" ordenada por el fiscal general del Estado, Mohamed Shauki, sobre el accidente. La principal tesis apunta a que el conductor del camión perdió el control del volante, lo que provocó que se desviara y el vehículo chocara contra la barrera de hormigón de la carretera, antes de explotar e incendiarse.

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El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha enviado sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseado una pronta recuperación a los heridos.