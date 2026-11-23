El pronóstico de ambas mujeres es reservado

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Una mujer de 49 años ha sido trasladada con quemaduras al Hospital Universitario de Navarra tras un incendio declarado este lunes en una vivienda del municipio de Berriozar. En el suceso también se ha visto afectada una joven de 22 años por inhalación de humo. El fuego se originó en una habitación de la vivienda desde donde se extendió rápidamente por la vivienda.

Según han informado desde SOS Navarra, el aviso del incendio, declarado en la calle Errekalde de Berriozar, se ha recibido a las 12:48 horas del lunes. La joven de 22 años ha sido evacuada en ambulancia de soporte vital básico y la de 49 años, con quemaduras, en ambulancia de soporte vital avanzado. Por el momento, el pronóstico de ambas es reservado.

Tras darse la voz de alama, se han movilizado al lugar de los hechos bomberos de Trinitarios, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado, equipo médico de la zona y efectivos Policía Municipal.