A medida que creció, Tomàs no se inclinó por el mundo sanitario, sino por el diseño. Durante un congreso en Argentina, donde se encontraba de Erasmus, probó unas gafas de realidad virtual . En aquel entonces, ni siquiera tenía redes sociales y la tecnología no despertaba su interés. Pero en cuanto se colocó aquellas gafas, su mente explotó de ideas sobre cómo podría usarse esa herramienta para mejorar el mundo .

Sin embargo, el camino no fue sencillo. El hospital que había sido testigo del nacimiento del proyecto le comunicó que no tenía presupuesto para dedicarle los recursos necesarios y Tomàs estuvo a punto de abandonar, pero "algo me hacía sentir que no lo había intentado todo", subraya. Se propuso trabajar durante seis meses más con la finalidad de humanizar la experiencia de entrar a un quirófano para los niños. En ese período, conoció a un cirujano oncológico que, convencido del potencial del proyecto, se convirtió en su socio y le propuso realizar un ensayo clínico para demostrar la eficacia de Nixi.