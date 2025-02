Jesús Calleja ha hecho historia este miércoles convirtiéndose en el tercer español en viajar al espacio. El aventurero , acompañado de otros cinco tripulantes, se ha subido a bordo de la nave 'New Shepard' de Blue Origin y ha completado con éxito la misión NS-30 . 11 minutos de vuelo en los que el presentador ha cumplido un sueño de niño.

Es el impacto más potente que he recibido en mi vida

Un momento "curioso", para el propio Calleja ha sido cuando ha sentido que la nave estaba de al revés. "Nos habían dicho que la nave iba a permanecer perpendicular, pero, lo que había pasado es que me había girado yo entero", recuerda. "Pensé que nos caíamos en picado. Fíjate cómo estaba de absorto que no fui capaz de darme cuenta de que estaba al revés. Es el impacto más potente que he recibido en mi vida", ha señalado.