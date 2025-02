¿Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp si te han robado el móvil?

En caso de perder o que te roben el móvil, el primer paso para recuperar WhatsApp es bloquear la tarjeta SIM a toda velocidad.

Si tienes una copia de seguridad almacenada en Google Drive o iCloud, podrías incluso recuperar tus chats anteriores al robo.

Los teléfonos móviles inteligentes se han convertido en un imprescindible en nuestras vidas en los que almacenamos tanta información que en caso de extraviarlo o que nos lo roben, puede suponer un auténtico problema para recuperar la información y cuentas perdidas, además de un problema de seguridad si por ejemplo acceden a herramientas tan delicadas en manos de los amigos de lo ajeno como WhatsApp. Por suerte, más allá de perder tu dispositivo y tener que comprar uno nuevo, recuperar tu cuenta de la aplicación de mensajería es relativamente sencillo.

Cómo volver a tener WhatsApp si perdiste el dispositivo o te lo robaron

Si ya no tienes acceso a tu teléfono móvil porque lo hayas perdido o te lo hayan robado, vas a tener que hacer ciertas gestiones con tu operador para poder tener acceso en un futuro a tu cuenta de WhatsApp con el mismo número de teléfono que tenías antes del suceso. Más allá de una denuncia si te lo han sustraído, lo primero que deberías hacer es bloquear tu tarjeta SIM. Esto es realmente importante no solamente a nivel de la aplicación de mensajería, sino que evitas que tu próximo recibo pueda ser engordado con consumos que tú no has realizado o incluso compras con cargo a tu factura telefónica.

Para poder realizar este trámite, lo primero que deberías hacer es contactar con tu operador móvil. Aportando el número de teléfono sustraído y algunos datos personales para confirmar tu identidad, deberías poder bloquear remotamente tu tarjeta telefónica. Esto no bloquea el acceso a WhatsApp de por sí, pero te permite continuar al paso siguiente, que sería pedir un duplicado de SIM para volver a identificarte en la app de Meta. Lo más rápido sería acudir a una tienda de tu compañía de telecomunicaciones para que la puedas recibir en el acto, pero si no hay o no te puedes acercar, te la deberían enviar a tu domicilio.

Hay que recordar que WhatsApp solo se puede registrar con un número de teléfono a la vez, por lo que una vez que tengas tu duplicado, deberías activar la aplicación de mensajería nuevamente, para lo cual te enviaría un código de 6 cifras vía SMS o realizar una comprobación por llamada telefónica. Una vez que tú tengas de nuevo tu cuenta de WhatsApp en el smartphone de reemplazo que ahora vayas a utilizar, bloquearás el acceso a quien se haya encontrado el terminal o quien te robó el móvil, pues el dispositivo extraviado o robado que tenga tu cuenta se desconecta automáticamente de ella.

Otro caso todavía más complicado se puede dar si la persona que tiene el control de tu móvil perdido o sustraído ha decidido cambiar el número de teléfono asociado a tu cuenta o cualquier otro tipo de triquiñuela para impedir el acceso posterior cuando tengas una nueva SIM. Es por ello que es importantísimo realizar los pasos anteriormente descritos lo más rápido posible. Es crucial actual con premura. Una de las limitaciones que tiene el soporte de WhatsApp, tal y como explican en su FAQ es que “lamentablemente, no podemos desactivar tu cuenta de WhatsApp por ti porque no hay forma de que podamos verificar que el número de teléfono asociado a esa cuenta te pertenece. Nosotros no podemos ayudarte a localizar tu teléfono. Tampoco es posible desactivar tu cuenta desde otro dispositivo de forma remota”.

Cómo recuperar los chats y archivos perdidos

Una vez que tengas acceso a tu nueva cuenta, por defecto esta aparecerá vacía. No está 100% asegurado que vayas a poder recuperar tus conversaciones, fotos, vídeos, etc. Para ello deberías tener guardada una copia de seguridad. Como la que se crea en el propio teléfono no es viable al haberlo perdido, solamente te quedaría la opción de tener respaldo en Google Drive o iCloud antes de que se perdieras o te robaran tu teléfono. Si no, es imposible que puedas restaurar tu historial de chats y los archivos multimedia que ahí estuvieran.

Para restaurar una copia de seguridad y volver a tener tu histórico de chats, deberás usar tu teléfono inteligente, ya que no se puede realizar este proceso en otro tipo de accesos como WhatsApp Web, WhatsApp en Mac o WhatsApp en Windows. Otra de las restricciones a tener en cuenta es que solamente se restaurará en el estado en el que estuviera todo al hacer la última versión de la copia de seguridad, por lo que no tendrás los mensajes que se hayan enviado o recibido después de realizarla; no puedes unir el contenido anterior y sumarle el nuevo.