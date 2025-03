Investigar en España, un reto inasumible: "Lo hacemos fuera de horario y sin suplemento"

“Si quieres investigar actualmente en España lo tienes que hacer fuera de tu horario , fuera de tu trabajo asistencial habitual. A nivel profesional tampoco hay ningún reconocimiento porque la investigación no se tiene en cuenta en la carrera profesional, ni hay suplemento. Solo queda la vocación”, subraya el doctor Joaquín Martínez, jefe de Hematología del Hospital Universitario 12 de Octubre y director Científico de la Fundación CRIS contra el cáncer.

Esta situación obliga a los médicos que desean dedicarse a la investigación a realizar un esfuerzo adicional sin ninguna compensación más allá de la satisfacción personal . “Nos gustaría que se estableciera una carrera profesional basada en esto. Desarrollar la categoría de médico investigador o al menos que se contemplara como un suplemento. Que fuera una forma de progresar en tu carrera profesional”, reivindica Martínez durante una entrevista con la web de Informativos Telecinco. Además, la investigación médica no solo contribuye al avance científico, sino que también tiene un impacto directo en la mejora de la asistencia a los pacientes . "Si se tratan en el centro donde se investiga, su pronóstico va a ser el mejor", recalca

La tercera edición de las becas CRIS, asociada a la Cátedra Extraordinaria CRIS-UCM, ha otorgado a once estudiantes la oportunidad de realizar su Trabajo Fin de Grado en laboratorios de referencia, bajo la tutela de científicos consolidados . “Nuestro objetivo es sembrar la semilla de la investigación en estos jóvenes talentos, brindándoles la oportunidad de crecer y convertirse en los futuros líderes científicos de nuestro país”, destacó Marta Cardona, directora de la Fundación CRIS contra el cáncer, durante el acto de entrega de las becas.

Para los jóvenes estudiantes, la investigación es un concepto presente en la teoría, pero pocas veces en la práctica. Blanca Urbelz López-Puertas , una de las becadas por la Fundación CRIS , explica que durante la carrera se habla constantemente de la importancia de la investigación, pero no se les ofrece una vía clara para adentrarse en ella . “Continuamente te dicen lo importante que es la investigación. De hecho, cada año sabes que vas a estudiar un poco más de lo que estudiaste el año anterior porque siempre sale algo nuevo, pero realmente nadie te da la mano y te dice: ven que vamos a investigar. Sabes que un futuro es algo que vas a tener que hacer para poder seguir avanzando, pero realmente nadie te dice cómo llegar hasta ahí ”, confiesa.

La experiencia con la beca también ha hecho que Blanca se replantee su futuro profesional. “La especialidad que más me gusta es cirugía general y del aparato digestivo. Sí que es verdad que ahora, gracias a esta beca, me ha picado el gusanillo de la investigación y me gustaría dedicarme también a ello”, explica con ilusión.