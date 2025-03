Las dos palabras que indican que un correo es una estafa, según el FBI

Según el FBI, una de las señales de estafa más claras es usar la expresión “act fast” o “actúa rápido”. También cualquier expresión o frase que pueda indicar urgencia en la víctima para evitar que pueda pensar demasiado y detectar otros errores que puedan hacerle sospechar y no caer en la trampa. Esos correos electrónicos han de cerrarse inmediatamente porque, si no son enviados por alguien de nuestra total confianza, tienen muchas posibilidades de que sean un correo para intentar estafar.

Crear un falso sentido de urgencia es un truco muy común en los ataques de phishing y estafas. Al activar esta inmediatez, lo que provocan en el usuario es que no lo piense demasiado y caiga en la trampa, ya que la sensación de peligro o urgencia hace que se reaccione por impulso. Al no dar tiempo, saben que el usuario no puede consultar a alguien de confianza que pueda evitar esa estafa. Esto suele ser común a cualquier tipo de phishing, no solo el que se aprovecha de una respuesta solidaria a desastres naturales o provocados para engañar.