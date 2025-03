Este psicólogo, experto en emociones y neuroeducación, nos habla del concepto de "nativos digitales", que introdujo Mark Prensky, fundador y director ejecutivo de Games2train -compañía de aprendizaje basada en el juego- y fundador de The Digital Multiplier -organización dedicada a eliminar o paliar la brecha digital que subyace hoy en la enseñanza y en el aprendizaje en todo el mundo-. En su libro 'Enseñar a nativos digitales' propone no obviar la tecnología pero sí acompañar a esos nativos digitales (los jóvenes que han nacido rodeados de pantallas) para que hagan un buen uso. "La base del ser humano es la conexión emocional y física, no la tecnológica. Pero la abstinencia digital, es decir 0 contacto con dispositivos electrónicos, no es posible. No creo que sea el objetivo, porque no es sano ni posible, pero sí tenemos que enseñar, ya sea a un menor o a un adulto, a saber gestionarse, y si no sabe gestionarse de manera autónoma, tendremos que acompañarle y ayudarle", añade Rafa Guerrero.