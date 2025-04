El descubrimiento es especialmente relevante porque K2-18b no es un planeta rocoso como la Tierra , sino un "mini-Neptuno" con una atmósfera densa y posiblemente una superficie cubierta por océanos profundos. Esto plantea preguntas sobre qué tipo de vida podría existir allí y cómo se adaptaría a esas condiciones. Sin embargo, la presencia de agua y moléculas orgánicas es un indicio prometedor que abre la puerta a futuras investigaciones más detalladas.

Aunque estos resultados son alentadores, los expertos advierten que aún no se ha confirmado la existencia de vida en K2-18b. La detección de moléculas relacionadas con procesos biológicos no es una prueba definitiva, ya que pueden formarse también por medios abióticos. Por ello, el hallazgo representa la mayor evidencia hasta la fecha de un entorno potencialmente habitable fuera del sistema solar, pero no una confirmación de vida extraterrestre.