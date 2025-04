Marzo de 2025 ha sido un mes lluvioso de principio a fin. El tren de borrascas que se han ido paseando por el territorio nacional (Jana, Konrad, Laurence y Martinho) ha provocado que la reserva hídrica española se encuentra al 72,9% de su capacidad al iniciar el mes de abril, según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, lo que supone un total de 40.857 hectómetros cúbicos almacenados en el total de nuestros embalses. Esta situación privilegiada en la última década, con unas cifras de reserva hídrica nacional que no se veían desde 2015, cuando fue del 76,3%, y en la que todas las cuencas del país se encuentran en estos momentos a más del 50% de su capacidad, salvo la del Segura, que está al 27,5%, podría hacernos pensar en un año libre de preocupaciones por la sequía, pero no será así y este exceso de agua no perdurará demasiado.