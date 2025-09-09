Antoni Mateu 09 SEP 2025 - 20:29h.

El gigante tecnológico de Cupertino despeja las dudas e introduce cuatro modelos de teléfonos: uno de ellos, inédito

Apple publica todos los dispositivos obsoletos: de los MacBook Air de 11 pulgadas, los MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas

Apple ha desvelado en su presentación de hoy, 9 de septiembre de 2025, los nuevos modelos de iPhone 17. Mucho se había rumoreado acerca de los cambios a nivel de diseño, los modelos inéditos que llegarían y las nuevas funcionalidades que van a incorporar las nuevas remesas. Desde hace unos años el gigante de Cupertino acostumbra a presentar más de un dispositivo. Este año, la tónica ha sido la misma, con cuatro nuevos teléfonos que sustituyen a la gama de iPhone 16.

En los siguientes apartados te vamos a dar a conocer los detalles principales, características de nueva hornada y precios de los iPhone 17: se van a poder reservar desde el 12 de septiembre a las 14:00 --hora Española-- y los envíos van a llegar a partir del 19 de septiembre.

Características y precios del iPhone 17

El iPhone 17 se ha presentado como el claro sucesor del iPhone 16. El modelo de gama estándar se presenta con un diseño continuista, prácticamente idéntico a su predecesor en el apartado exterior. Se mantiene la configuración de dos cámaras en la parte trasera --esta vez con 48 MP en la lente principal y 12 MP en la lente secundaria-- y la Dynamic Island en la parte frontal de la pantalla.

Destaca la llegada de la tasa de refresco de 120 Hz en la pantalla, que hasta ahora estaba relegada únicamente a los modelos de la gama Pro. También se aumenta el tamaño del panel, hasta las 6,3 pulgadas de pantalla, gracias a los bordes más finos --y heredados del diseño de construcción de los iPhone 16 Pro y Pro Max--.

En cuanto al procesador, la nueva remesa cuenta con el chip Apple A19, el cual mejora el rendimiento y la potencia. Además de estos, la duración de la batería --que aumenta 8 horas de promedio respecto a la pasada generación-- y la optimización para Apple Intelligence, son protagonistas.

Su precio parte de los 959 euros.

iPhone Air: el iPhone más delgado de todos

Uno de los rumores que más ha sonado este año tenía como protagonista a un iPhone mucho más delgado. "El iPhone más delgado de la historia", claman desde Apple. Y la gran novedad es su diseño, que no sólo es mucho más fino, sino que rompe con las líneas tradicionales que se veían en los últimos años. También se confirma que no va a usar tarjetas SIM físicas: sólo va a poder funcionar con eSIM, incluso en Europa.

Se trata de un teléfono de 5,6 milímetros de grosor y 6,5 pulgadas de pantalla. También hereda la fluidez de pantalla de 120 Hz. ¿El truco para que se haya hecho un teléfono tan delgado? "Los componentes principales del dispositivo están en la parte superior", han explicado. Además, se trata de un dispositivo más potente que el iPhone 17, ya que cuenta con el procesador A19 Pro, el cual ofrece más rendimiento, potencia y eficiencia energética.

La cámara es otro de los los rumores que se han confirmado: una única lente, de 48 MP, y con una tecnología similar que ya hemos podido ver en los iPhone 16e: se fusionan diferentes funcionalidades en una única óptica. De cara a la parte delantera, la cámara ubicada en el marco superior de la pantalla sube de resolución hasta los 18 MP

A pesar de la delgadez, desde Cupertino explican que se trata de un dispositivo resistente, gracias a su cuerpo fabricado en titanio y a las protecciones de cristal resistente que recubren todo el teléfono. ¿Y qué hay de la batería? De acuerdo con Apple, hasta 40 horas de reproducción de vídeo.

¿Su precio? Desde 1.219 euros y se podrá reservar a partir del 12 de septiembre.

Precios y características del nuevo iPhone 17 Pro y Pro Max

Apple deja de lado el titanio de los modelos Pro y vuelve a introducir el aluminio. Ahora bien, el diseño presenta cambios sustanciales al respecto de sus predecesores: el módulo de cámaras traseras cambia su forma y ahora ocupa toda la parte superior. En cuanto a los sensores de la parte trasera, tenemos 48 MP en las tres lentes.

Además, Apple explica que la nueva construcción es "unibody", de una sola pieza. ¿El objetivo? Mejorar la refrigeración del procesador Apple A19 Pro --el mismo chip del iPhone Air--. Nuevamente, los modelos Pro vienen en dos tamaños de pantalla, sin embargo, ahora llegan con la nueva línea de diseño que rompe radicalmente con los iPhone 15 Pro Max y iPhone 16 Pro Max.

Otro de los puntos clave es la batería: los modelos que sólo tienen eSIM, gozan de más duración de batería --hasta 39 horas de reproducción de vídeo--. También destaca la nueva capacidad de 2TB, que en este caso llega por primera vez a los iPhone 17 Pro Max.

Su precio parte de los 1.319 euros en el modelo Pro y de los 1.469 euros en el modelo Pro Max.