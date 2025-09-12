Los teléfonos inteligentes tienen una posible puerta abierta a las estafas y robos de datos a través de las conexiones Bluetooth sin actualizar

Así puedes proteger tus datos personales de los ciberdelincuentes: los consejos de los expertos

La Policía ha lanzado un toque de atención a todos los usuarios que llevan siempre activado el sistema Bluetooth de sus teléfonos inteligentes. La alerta avisa del 'Bluesnarfing', un sofisticado método ideado para robar nuestros datos personales o hacerse con el control de nuestro dispositivo. En un vídeo en el perfil de TikTok de la Policía Nacional, una agente nos aconseja cómo prevenir este tipo de delitos.

Actualizar siempre el sistema de los móviles

La alerta policial sobre los riesgos del 'Bluesnarfing' no es la primera, ni tampoco la única. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) hace también pedagogía constante para que los usuarios de la telefonía móvil estén alerta ante este tipo de ciberdelincuencia.

Para empezar, hay que tener claro en qué consiste este delito que toma su nombre de dos palabras inglesas como son Bluetooth, una conocida tecnología inalámbrica utilizada para la conexión entre dispositivos, y 'snarf', que hace referencia a "copiar o a la extracción indiscriminada de datos sin permiso".

Así, el 'Bluesnarfing' es un tipo de ataque cibernético que aprovecha vulnerabilidades en la tecnología Bluetooth para acceder de manera no autorizada a dispositivos móviles cercanos. Este delito afecta principalmente a teléfonos móviles que tienen activado el Bluetooth en modo visible y que no cuentan con las actualizaciones de seguridad necesarias para protegerse.

¿Cómo funciona el 'Bluesnarfing'?

El ataque de 'Bluesnarfing' se basa en la explotación de fallas en la configuración o en el software del Bluetooth. Los ciberdelincuentes, mediante herramientas especializadas, pueden conectarse a dispositivos vulnerables sin que el usuario lo autorice. Una vez establecida la conexión, el atacante puede extraer información personal almacenada en el teléfono, como mensajes, archivos, contactos y credenciales de acceso.

Este acceso no autorizado puede pasar desapercibido para el usuario, ya que no siempre se reciben notificaciones o alertas. La facilidad con la que se puede realizar este tipo de ataque depende de que el dispositivo esté en modo visible y no tenga medidas de seguridad adecuadas.

Las consecuencias para quienes sufren un ataque de 'Bluesnarfing' pueden ser graves. La información robada puede ser utilizada para cometer fraudes, chantajes o incluso para propagar ataques a los contactos del dispositivo afectado. Además, la pérdida de datos personales y la vulneración de la privacidad generan un impacto significativo en la confianza y seguridad digital de los usuarios.

Medidas recomendadas para protegerse

Para evitar ser víctima de 'Bluesnarfing', los expertos en ciberseguridad recomiendan varias acciones clave:

Desactivar el Bluetooth cuando no se utilice:

Evitar conexiones con dispositivos desconocidos:

Configurar el dispositivo en modo no visible:

Cambiar las contraseñas predeterminadas:

Eliminar dispositivos enlazados que no se usen:

¿Cómo detectar que estoy siendo víctima de un ataque por 'Bluesnarfing'?

Detectar un ataque de 'Bluesnarfing' puede ser complicado, pero existen indicios que pueden alertar al usuario:

Comportamiento extraño del dispositivo , como aplicaciones que se abren solas o cambios en la configuración.

, como aplicaciones que se abren solas o cambios en la configuración. Aumento inusual en el consumo de batería , debido a conexiones o procesos no autorizados.

, debido a conexiones o procesos no autorizados. Aparición de conexiones Bluetooth desconocidas en la lista de dispositivos vinculados.

Ante cualquiera de estos signos, es recomendable revisar la seguridad del dispositivo y tomar medidas inmediatas para proteger la información. El INCIBE pone a disposición de los usuarios una Línea de Ayuda en Ciberseguridad en la que ofrecen soporte gratuito, disponible por teléfono llamando al 017, o mediante plataformas de mensajería instantánea en WhatsApp (900 116 117) y Telegram (@INCIBE017).