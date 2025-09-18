Antoni Mateu 18 SEP 2025 - 01:30h.

España empieza a experimentar con un nuevo sistema de verificación de edad para acceder a ciertos contenidos

Aunque todavía estamos en un escenario de prueba piloto, España ya coquetea con el nuevo sistema de verificación de edad en internet. Francia, Italia, Dinamarca y Grecia son el elenco de protagonistas que ya testean con estos nuevos métodos de acceso a webs de contenido para adultos, pornografía, juegos de azar o compra de sustancias como el alcohol.

Desde Informativos Telecinco hemos entrevistado a Luis Corrons, quién es experto en ciberseguridad —y Security Evangelist en Gen Digital— para despejar las dudas más importantes acerca de este nuevo mecanismo.

La base del sistema: ¿Cómo va a funcionar?

“Todo pasa por la futura Cartera Europea de Identidad Digital”, inicia Corrons. �“La idea es utilizar una aplicación o un proveedor de credenciales que genera una prueba criptográfica de mayoría de edad”, explica. Dicho de otro modo, se trataría del uso de una app intermediaria como pueda ser Authenticator, en el que tenemos que usar Face ID para iniciar sesión.

Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con nuestra información? ¿Desde la página web que visitemos sabrán al detalle quiénes somos? “La plataforma sólo va a recibir una respuesta en forma de ‘sí’ o ‘no’. No se va a enviar nada acerca de nuestro nombre, DNI, ni fecha de nacimiento. No se revelará ni nuestra identidad ni nuestros datos personales”, explica Corrons.

A pesar del túnel de seguridad, “pueden existir brechas”

“Como en cualquier sistema de identificación, hay riesgos, a pesar de que el diseño de este sistema busque minimizarlos. Podemos caer en prácticas en las que se pidan más datos de los necesarios, pero la clave está en que Gobiernos y plataformas apliquen el modelo con garantías estrictas de privacidad, minimización de datos, no reutilización con fines comerciales, auditorías independientes y mecanismos de reclamación efectivos”, ilustra Corrons.

Ahora bien, de cara a la fiabilidad de esta nueva propuesta europea conjunta, el experto indica que “todo indica que va a ser más fiable que lo que tenemos hoy en día”. Atribuye las razones al hecho de que el funcionamiento “tiene como base las credenciales emitidas por entidades de confianza. Además, gracias al sistema de criptografía se reduce el fraude”.

Ante este nuevo escenario, Corrons enfatiza que “la eficacia final —de este sistema— dependerá de la calidad de los datos que se emitan, de la protección del dispositivo del usuario, los controles anti-manipulación que se apliquen y la correcta integración por parte de las plataformas”.

Pero, hecha la ley, hecha la trampa

A pesar de los esfuerzos paneuropeos, el experto explica que “hecha la ley, hecha la trampa”. “Ningún sistema es perfecto, por lo que habrá intentos de elusión como el uso de cuentas de adultos, credenciales robadas, sistemas de ocultación de identidad o, directamente, el uso de canales alternativos de difusión que no requieran este tipo de puertas de entrada”.

“Hace falta educación digital, controles parentales bien configurados y una aplicación consistente de la normativa. Si todo se aplica bien en su conjunto, la exposición de los menores a este tipo de contenidos se va a reducir, aunque no desaparecerá del todo al 100%”, concluye.

La prueba piloto de este sistema se aprobó para el 14 de julio de 2025. Se espera que en el segundo semestre de este mismo año, este sistema de verificación de implemente de forma paulatina.