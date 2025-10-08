Mediaset impulsa la innovación y sostenibilidad en MadBlue 2025, evento clave sobre tecnología y creatividad

Informativos Mediaset, primera empresa del sector que calcula el coste medioambiental de la producción y emisión de noticias

En su firme compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible en las diferentes áreas de su actividad y líneas de negocio, Mediaset España da un nuevo paso en este camino con su participación en MadBlue 2025, quinta edición de este evento internacional de gran relevancia en ámbitos como la tecnología, la cultura y la ciencia y su vínculo con los desafíos globales del planeta, que reúne desde este pasado martes en Madrid -en el marco de la semana de la Hispanidad- a líderes y referentes en estos ámbitos para abordar los grandes retos tecnológicos, sociales y medioambientales.

Mediaset España, mediapartner del encuentro, participa con la presencia de sus principales directivos, encabezados por la presidenta del grupo Cristina Garmendia, que ha inaugurado hoy la jornadade conferencias MadBlueTalks; el consejero delegado Alessandro Salem; y el consejero delegado de Publiespaña, Davide Mondo, quien lidera una de las ponencias del día. También intervienen en MadBlue Talks Mario Rodríguez, director general Corporativo y director de Relaciones Institucionales; y Francisco Moreno, director de Informativos. Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital, asumióanoche la entregade uno de los premios MadBlue ‘De Madrid a los Océanos’ a la Gasol Foundation por su impacto social a través del deporte.

Cristina Garmendia pone en valor el carácter innovador del sector audiovisual

En su discurso inaugural, Cristina Garmendia ha destacado que el potencial de Madrid, que acoge por quinto año MadBlue, como “uno de los motores del país, como demuestran algunos datos muy relevantes: Madrid lidera en empleo tecnológico con el mayor porcentaje creaciónde este tipo de empleo; Madrid está liderando, además, el número de empresas ‘gacela’, aquellas capaces de generar en un corto periodo de tiempo de tres años un rápido crecimiento, duplicando su patrimonio, sus ventas y la creación de empleo; Madrid lidera también el ranking de captación de fondos Next Generation y de digitalización; y, por último, Madrid lidera el mapa de complejidad económica, que habla de la capacidad exportadora de un territorio, y en este sentido Madridexporta bienes diversosy singulares que tienen un gran componente de conocimiento”.

Cristina Garmendia ha puesto tambiénen valor el carácter innovador del sector audiovisual: “El sector audiovisual tiene mucho que contar y mucho relatos que defender, como por ejemplo su potencial en innovación. Según un informe de la Fundación Cotec para la innovación sobre la aportación al PIB del sector de las industrias audiovisuales y creativas y más específicamente sobre el sector audiovisual, este sector ha sido capaz de crear 47 empresas ‘gacela’, aquellas capaces de generar rápido crecimiento en un corto periodo de tiempo. Además, según un estudio del INE, casi el 25% de las empresas audiovisuales innovan, cifra que prácticamente duplica a la media española”.

La presidenta de Mediaset España ha afirmado “que las empresas y las instituciones tienen que entregar no solo un valor económico sino también un valor social, que es la llave del éxito para la cuenta de resultados y es realmente lo que la sociedad espera”. Por último, ha destacado “la fascinación por emprender, por defender proyectos interesantes con valentía y pasión, pero también de la mano de equipos y compañeros de viaje fiables que generen confianza”.

El futuro de la industria y de los medios, la transformación digital y los modelos de negocio de propósito

El futuro de la industria española; la transformación digital y de los medios; y la innovación, la tecnología y la sostenibilidad en los modelos de negocio de propósito son los grandes temas abordados por los representantes de Mediaset España en un evento abierto al público que tiene también como objetivos explorar cómo los avances en ciencia e inteligencia artificial y el emprendimiento están redefiniendo industrias y generando oportunidades sin precedentes.

Estas conferencias, que cuentan también con mesas en las que participan representantes de importantes instituciones, empresas y marcas internacionales -Banco Europeo de Inversiones, Google, Gasol Foundation, LG Electronics España, L’Oréal Groupe, Telefónica Innovación Digital, Nestlé, Lancôme, Danone, BYD, MOEVE-, también acogen la participación de presentadores de Mediaset España como Isabel Jiménez (Informativos Telecinco) y Marta Reyero (Noticias Cuatro), así como de Mónica Sanz (Noticias Cuatro) como moderadora de varias de las mesas y de Ángeles Blanco (Informativos Telecinco) en la inauguración de la jornada.

Premios ‘De Madrid a los Océanos’

La quinta edición del evento arrancó ayer con la gala de entrega de los premios ‘De Madrid a los Océanos’, que cada año reconocen la excelencia y el compromiso de personas, empresas e instituciones con la innovación y el progreso en el ámbito empresarial, académico, deportivo, artístico y científico. Conducida por Mario Picazo, la gala entregó los galardones a:

Ángel León – Premio a la Innovación y la Sostenibilidad.

– Premio a la Innovación y la Sostenibilidad. Gasol Foundation – Premio al Impacto Sociala través del Deporte.

– Premio al Impacto Sociala través del Deporte. Sybilla – Premio al Arte y la CreaciónConsciente.

– Premio al Arte y la CreaciónConsciente. Casa de México en España – Premio al Puente Cultural Hispanoamericano.

– Premio al Puente Cultural Hispanoamericano. Antonio Espinosa de los Monteros – Premio al Emprendimiento de Impacto.

‘The Futureis Now’

‘The Future is Now’ es el claim de la quinta edición de MadBlue 2025, encuentro internacional que tiene lugar hasta el próximo sábado 11 de octubre en el vanguardista e innovador espacio de LOOM Events en Azca, en el centro de Madrid, y que conecta innovación, tecnología, cultura, música y gastronomía en un formato único en Europa, enmarcado dentro del programa oficial de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid. Durante estos cuatro días, MadBlue combina conferencias de alto nivel, showcases de empresas y startups innovadoras, experiencias gastronómicas y networking.

Además de los premios ‘De Madrid a los Océanos’ y de la jornada de conferencias, MadBlue celebra hoy miércoles MadBlue Garage, un programa de apoyo y visibilidad para proyecto semprendedores que buscantransformar el futuro con soluciones de impacto positivo. En este sentido, los participantes pueden vivir una experiencia intensiva de creación y mentoría, con la oportunidad de interactuar directamente con inversores y emprendedores de primer nivel.

Por último, la música, la gastronomía y el deporte serán los protagonistas de las dos últimas jornadas de MadBlue 2025 con MadBlue Festival -10 y 11 de octubre-, un festival abiertoal público que se celebrará en la Plaza Pablo Ruiz Picasso de Madrid. Además de propuestas gastronómicas de fusión latina, actividades deportivas y experiencias inmersivas, el festival contará con una programación musical que reunirá a conocidos DJs internacionales y artistas emergentes.