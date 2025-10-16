Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Ciencia y Tecnología
Google

Google permite establecer un amigo de confianza para recuperar la cuenta de usuario

Google permite establecer un amigo de confianza para recuperar la cuenta de usuario
Contactos de recuperaciónGoogle
Compartir

Google permitirá recuperar la cuenta con ayuda de amigos y familiares en caso de que el usuario no pueda recurrir a los métodos más habituales, por no tener el 'smartphone' a mano o haber olvidado la contraseña.

La cuenta de Google es el elemento central de la experiencia que la compañía tecnológica ofrece a través de su ecosistema de aplicaciones, y da acceso a información personal y a servicios personalizados.

PUEDE INTERESARTE

Para asegurarse de que el usuario siempre pueda tener acceso a su cuenta, ha anunciado los contactos de recuperación, una opción adicional que solicita ayuda a amigos o familiares en caso de quedarse fuera de ella.

Persona de su confianza

Esta opción requiere que el usuario designe a una persona de su confianza como contacto de recuperación, como explica Google en su blog oficial. Esta persona recibirá una notificación o un correo electrónico con un código, que también tendrá el usuario, para verificarlo.

PUEDE INTERESARTE

"Ten la seguridad de que tu contacto de recuperación no tendrá acceso a tu cuenta ni a tu información personal", ha matizado la compañía tecnológica.

Esta opción se presenta como idónea en caso de que el usuario haya perdido el 'smartphone' -ya no puede recibir el código de un solo uso ni usar las claves de acceso- o haya olvidado la contraseña de su cuenta.

Temas